O femeie din Iași, convinsă că s-a vindecat de o boală grea după ce a atins racla Sfintei Cuvioase Parascheva: „Am fost alt om”

O femeie din satul Slobozia, comuna Voinești, a venit pentru a doua oară în acest an să se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta spune că a revenit să-i mulțumească Cuvioasei Parascheva pentru minunea pe care i-a făcut-o cu doar câteva zile în urmă.

În fiecare an, mii de credincioși vin la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. La coadă lungă se afla și în acest an Georgeta Bădărău, în vârstă de 72 de ani. Ieșeanca se află pentru a doua oară în acest an la rând la moaște.

Femeie povestește ca s-a întors să-i mulțumească Sfintei Parascheva că a vindecat-o de o boală de care suferă de mult timp. Bătrâna mergea foarte greu, fiind nevoită să se ajute de un toiag. Aceasta susține că era cocoșată și odată ce a pășit în curtea Mitropoliei, s-a vindecat.

„Sfânta Parascheva ne ajută foarte, foarte tare de fiecare dată, că dacă nu ne-ar ajuta, nu am mai veni. Eu am mai fost odată aicea și acum am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru minunea pe care a făcut-o pentru mine. Am mai fost săptămâna trecută, joi sau vineri, și mă durea spatele, aveam ca un cârlig la spate, nu puteam să merg bine, mergeam gheboasă, chiar am luat un taxi pentru că nu puteam merge pe jos, și când am călcat în ograda bisericii, m-am îndreptat, că mergeam gheboasă, într-o parte. M-am îndreptat și gata, am fost alt om. Asta minune am văzut-o de la Sfânta!”, a declarat Georgeta Bădărău, pelerin din Iași.