O femeie a slăbit 50 de kilograme și este de nerecunoscut. Nici actualul soț nu și-a dat seama, cum arăta înainte FOTO

O femeie care s-a alăturat show-ului Married At First Sight a făcut publică experiența ei privind pierderea kilogramelor în plus. Adrienne Naylor, pe numele său, a slăbit nu mai puțin de 50 de kilograme. Partenerul său de viață nu a recunoscut-o când a văzut-o într-o fotografie veche. Foto

Cine este Adrienne Naylor, de la Married At First Sight

Show-ul Married At First Sight, difuzat de televiziunea britanică, este în plină desfășurare. Chiar la mijlocul sezonului, în echipa concurenților s-a alăturat o tânăra de 27 de ani, pe nume Adrienne Naylor. Are o poveste interesantă de viață. Partenerul său de viață nu a recunoscut-o deloc.

Superba tânără, de profesie asistentă socială, din Cumbria, își petrece timpul liber călătorind și distrându-se cu prietenii. Potrivit imaginilor publicate pe platformele sociale, lui Adrienne Naylor îi place mult viața de noapte. A ales să participe la show-ul TV pentru a-și întâlni marea dragoste.

Adrienne Naylor a slăbit 50 de kilograme

Nu a durat mult timp pentru ca Adrienne Naylor să decidă cu ce bărbat din cadrul show-ului se potrivește. Tânăra s-a căsătorit în emisiune cu un bărbat pe nume Matt Pilmoor. Au ajuns la altar, și-au unit destinele, apoi au revenit pe ecrane pentru a povesti totul despre experiențele lor.

Printre altele, partenera lui Matt Pilmoor a adus în discuție și transformarea sa fizică din ultimii ani de zile. Adrienne Naylor a explicat că experiența a fost una covârșitoare, dar fenomenală în același timp. Nu doar din punct de vedere fizic, ci și mental. A pierdut nu mai puțin de 50 de kilograme.

Citește și: Cum a slăbit Andreea Mantea 10 kilograme, fără vreun efort. A mâncat chiar și slănină cu ceapă

Partenerul său de viață a rămas șocat, nu a recunoscut-o

„Nu am fost niciodată natural slabă. Trebuie să muncesc foarte mult ca să fiu așa. Am slăbit mult, 50 de kilograme. Transformarea m-a influențat în toate domeniile vieții, chiar și la întâlnirile cu bărbații. Este o schimbare mare”, a spus Adrienne Naylor.

Concurenta de la Married At First Sight a recunoscut că a vrut să aducă în discuție această transformare deoarece îi era foarte teamă de reacția soțului său, dacă ar fi descoperit că înainte de a o întâlni nu era slabă. Adrienne Naylor i-a arătat bărbatului o poză veche cu ea. A rămas șocat. Nu a mai recunoscut-o.

Citește și: Femeia care a slăbit doar stând în picioare. Cum a fost posibil așa ceva

Cum a decis Adrienne Naylor să meargă la sală

Adrienne Naylor a precizat că a luat decizia de a slăbi după mai multe evenimente ce au avut loc în viața sa personală, în urma cărora a constatat că nu avea grijă de ea însăși. A fost crescută doar de mama ei, uneori primind ajutor și din partea bunicii sale.

Când avea 15 ani, mama lui Adrienne Naylor a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, motiv pentru care fata a trebuit să preia multe dintre responsabilitățile gospodăriei. Din cauza unei accidentări, tânăra a fost nevoită să se mute din locuință, perioadă în care a început să meargă la sală.