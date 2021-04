O contabilă a comis un jaf de zile mari. Cum a reușit să-și transfere un milion de euro în cont

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descoperit o fraudă de 1 milion de euro. Tot planul a fost pus la cale de ialomițeni ce au prejudiciat două societăți comerciale cu suma menționată. Banii au fost investiți în autoturisme și bunuri imobiliare, pentru a se pierde urma lor.

Pe 7 aprilie, polițiștii din Ialomița au pus în aplicare trei mandate de aducere, pe numele a două persoane. Acestea aveau 29 și 36 de ani și proveneau din Ialomița. Erau bănuite de înșelăciune, spălare de bani, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetările anchetatorilor a reieșit că între 2018-2020, o femeie, în calitate de contabil, ar fi prejudecat două societăți comerciale. Aceasta ar fi transferat în mod fraudulos 1.000.000 de euro. A reușit să facă acest lucru prin falsificarea unor date bancare în diferite sisteme informatice.

Conform anchetatorilor, femeia a transferat banii în conturile ei, dar și în conturile altor persoane fizice și societăți comerciale. Pentru ca poliția să piardă urma banilor, cei implicați au cumpărat bunuri imobiliare și autoturisme.

În urma probatoriului, procurorul a dispus măsura controlului judiciar față de femeia în vârstă de 36 ce a comis frauda. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, în vederea documentării întregii acțiuni infracționale. De asemenea, se urmărește și recuperarea prejudiciului cauzat.

Contabilii unei primării din județul Prahova, împreună cu ai mulți administratori de societăți comerciale, au fost găsiți e delapidare și fals în înscrisuri. Prejudiciul produs comunei Lipănești este de peste 800.000 de lei. Acești bani ar trebui să fie înapoiați de către funcționari, conform deciziei instanței.

Angajații primăriei au reușit să fure suma mare de bani printr-un mecanism complicat. Aceștia au profitat de faptul că primarul nu verifică mereu actele contabile. Fapta s-a petrecut în urmă cu șapte ani, însă abia acum judecătorii s-au pronunțat în dosar.

”A lucrat extraordinar de inteligent. Vă spun sincer că, dacă nu claca şi nu fugea, nu pot să garantez că am fi descoperit furtul. Pentru că noi nu aveam actele necesare pentru controlul Curţii de Conturi, am fost nevoiţi să mergem la Trezorerie pentru a lua de acolo copii după ordinele de plată şi extrase de cont. Aşa am văzut diferenţa de bani. Mi-e şi teamă să explic cum procedau pentru a nu da idei şi altor contabili din primării”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Robert Nica, primarul comunei Lipăneşti.