O actriță care joacă în serialul Vlad de la PRO TV vrea să plece definitiv din țară. Ce se întâmplă cu rolul ei

O actriță din iubitul serial Vlad vrea să-și schimbe viața total. Aceasta își dorește să se stabilească în străinătate, iar pasul cel mare ar vrea să fie în anul ce urmează. Ce planuri are pentru 2020 și despre cine este vorba?

Vrea să facă o schimbare care să-i ducă viața la un alt nivel și vrea să o facă în viitorul extrem de apropiat! Este vorba despre Diana Sar. Tânăra de 24 de ani, care a devenit cunoscută odată cu rolul din serialul Vlad, are planuri extrem de mari pentru anul care vine. 2020 va fi anul schimbării pentru cea care i-a dat viață personajului Roxana. Cu toate că acum este o actriță de suces, Diana dorește să se stabilească definitiv la Milano. Mai mult decât atât, vrea să intre ușor în industria modei.

„Am treabă multă, am apărut şi voi mai apărea în proiectul „Vlad” care creşte foarte bine, am făcut ceva film, am jucat în lungmetrajul lui Iura Luncaşu, o comedie care va avea premiera anul viitor. Aş vrea să plec ca model la Milano, să mă stabilesc acolo şi să vin acasă din când în când. Îmi place să călătoresc şi, dacă nu vor apărea proiecte, o să plec. Sunt conectată cu România însă vreau să îmbin moda cu actoria. Mai plec, mă întorc, în funcţie de cum gestionez proiectele pe care le am”

Diana Sar (Sursa: click.ro)