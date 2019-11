Vlăduța Lupău s-a cununat religios. Cine este soțul frumoasei cântărețe, noua senzație de pe YouTube

Vlăduța Lupău s-a cununat religios cu alesul inimii sale. Deși este o apariție extrem de nouă, este în atenția tuturor. Cine este soțul solistei care a reușit să facă senzație pe YouToube în timp record?

Timpul s-a oprit în loc, iar Vlăduța Lupău și-a făcut apariția, asta ar fi în câteva cuvinte evoluția bruscă a noii cântărețe. Mulți spun că, văzând succesul Elenei Gheorghe cu piesele machedone, a furat puțin din stilul aromânilor, pentru a pune mai rapid mâna pe succes. Una peste alta, dacă s-a inspirat mai mult sau mai puțin de la solistă e neimportant, pentru că se află în trending pe YouTube de la prima piesă, semn că românilor le place. Ținând cont că, de exemplu, Nicole Cherry intră rar în topuri, deși este extrem de plăcută, este o realizare mare pentru Vlăduța. Se pare că tânăra solistă traversează o perioadă excelentă din viața sa. Aceasta nu doar că are succes pe plan profesional, dar se poate bucura cu o reușită și pe plan sentimental. A tras lozul cel mare și l-a găsit pe alesul inimii.

Vlăduța s-a măritat cu fotbalistul Adrian Rus, portar la CFR Cluj. „Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie”, a declarat Adrian Rus. La începutul acestui an, Vlăduța mărturisea că își dorește o nuntă mare la care să invite toți prietenii.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o saă avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”

Vlăduța Lupău (Sursa: a1.ro)