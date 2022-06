Nuntă surpriză în showbizul românesc. Se căsătoresc chiar miercuri, în Turcia

O nuntă surpriză va avea loc în showbizul românesc. Mirii se căsătoresc chiar miercuri, în Turcia. Este bucurie mare în showbiz-ul românesc după ce s-a aflat că Armin Nicoară și Claudia Puican sunt în pragul pregătirilor pentru marele eveniment din viața lor.

În urmă cu doar câteva zile, Armin Nicoară a dezvăluit că i-a oferit iubitei sale un inel, asta după ce e Claudia Puican l-a rătăcit pe primul.

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau. (…) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor (…) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul.