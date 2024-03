Nuntă surpriză în showbizul românesc. S-a căsătorit în secret FOTO

O fostă concurentă de la emisiunea „Mireasa” s-a căsătorit în secret în urmă cu câteva zile. Alături de ea au fost de familia și prietenii apropiați. Despre cine este vorba și cu cine și-a unit destinele, aflați în rândurile următoare.

Denisa Răileanu a intrat în emisiune cu gândul de a-și găsi jumătatea, dar soarta a făcut că cel cu care își va petrece restul vieții și cel care i-a devenit de curând soț să fie în afara competiției.

Proaspăta mireasă a fost concurentă la „Mireasa” în sezonul 2, după o căsătorie care a eșuat. În sezonul 7 a revenit, sperând că va găsi cineva potrivit pentru ea tot aici.

Denisa a fost într-o cunoaștere cu Dima, un alt concurent din același sezon, dar acesta s-a concentrat asupra Sabrinei, cu care s-a căsătorit în afara competiției. În cele din urmă, Denisa nu a avut noroc în a-și găsi jumătatea nici în sezonul 7.

„Nu a funcționat după ce noi am ieșit din emisiune. Chiar la scurt timp am încheiat orice legătură. (…) Am urmărit secvențe din sezonul 5 și încă o dată mi s-a adeverit că funcționează, adică oamenii se cunosc aici și merg și mai departe.

Cred în continuare, chiar simt (n.r. că o să găsească bărbatul care să-mi aducă iubirea pe care o caut). Este important să găsesc un bărbat din toate punctele de vedere, de la independență, până la mentalitate, până la lucrurile pe care le face”, spunea Denisa la acel moment.