Nuntă surpriză în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit cu iubita lui model. S-au logodit în secret anul trecut

Cunoscutul actor, Dylan Sprouse și-a unit destinul alături de Barbara Palvin. Nunta celor două vedete a avut loc în Ungaria. Cei doi au ales pentru acest moment important o destinație de vis. Surse din presa mondenă susțin că cei doi intenționează să sărbătorească printr-o nuntă mai mare în California, în toamnă.

Dylan Sprouse s-a căsătorit cu Barbara Palvin

Actorul din The Suite Life of Zack and Cody în vârstă de 30 de ani și supermodelul de 29 de ani au spus „Da” în weekend, în cadrul unei ceremonii elegante, care a avut loc în Ungaria. Presa internațională relatează că, tânărul cuplu a organizat ceremonia într-o biserică din afara Budapestei.Nu a durat mult și în mediul online au apărut mai multe fotografii cu cei doi miri.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Weddings (@vogueweddings)

Cei doi miri se pare că și-au dorit să fie discreți cu privire la relația lor. Logodna a fost confirmată de cei doi în luna iunie. Ulterior, Barbara Palvin a declarat că logodna a avut loc în luna septembrie a anului trecut.

„Nu am simțit neapărat nevoia să fim pe deplin transparenți cu publicul cu privire la acest aspect al angajamentului nostru”, a explicat Sprouse. „Ceea ce am vrut să facem cu Stephen Gan și echipa V este să delimităm clar privat versus public. Ne jucăm cu ideea de percepție”.

Actorul a declarat că și-au dorit să facă lucrurile la timpul lor, pe baza principiilor lor.

„Când unii oameni au dat informațiile că ne-am logodit, echipa noastră de PR a spus: „Hei, deci ar trebui să faceți o postare despre asta sau să vorbiți cu această revistă ”, și-a amintit ea.

Te-ar putea interesa și: Nuntă surpriză în showbiz-ul românesc. Se căsătorește presupusul fiu al lui Ion Dolănescu: ”Îmi invit și frații!”

Cum s-au cunoscut cei doi?

Povestea de dragoste dintre Dylan Sprouse și Barbara Palvin a început în anul 2017, când s-au întâlnit la o petrecere. Cei doi au rămas în relații de prietenie până în 2018, când au decis să formeze un cuplu . La acel moment, și-au oficializat relația pe Instagram când Palvin a postat o fotografie cu Sprouse.

„Chiar dacă este ziua ta, simt că tocmai am primit cel mai mare cadou dintre toate.La mulți ani Boss Baby 🎂”, a scris modelul pe Instagram.

Te-ar putea interesa și: Nuntă surpriză în showbiz. Vedeta de 45 de ani care se căsătorește pentru prima dată: ”Am spus DA”