Nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc va fi într-un local extrem de luxos. Imaginile sunt senzaționale și desprinse din basmele moderne

Simona Halep și Toni Iuruc urmează să facă pasul cel mare în curând. Fanii sportivei așteaptă cu sufletul la gură să o vadă în postura de mireasă. Cum arată localul luxos unde vor petrece invitații alături de miri în cea mai fericită zi din viața lor?

Nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc se apropie cu pași repezi. Emoțiile cu siguranță sunt din ce în ce mai mari pentru viitorii miri și familiile acestora. Petrecerea celor doi desigur că va fi într-o locație de lux și destul de încăpătoare pentru invitații lor.

Locul superb se află în apropiere de malul mării, la Constanța. Jucătoarea de tenis și-a dorit nespus ca marele eveniment să aibă loc în orașul ei natal. Simona Halep și-ar fi dorit ca data nunții să fie secretă, dar planurile i-au fost date peste cap de Ilie Năstase.

Fostul tenismen a divulgat această informație într-o apariție TV. Fostul sportiv a mărturisit că a fost sunat de aceasta pentru a-l invita la nunta sa care va avea loc în Constanța pe data de 15 septembrie. Ulterior, campioana noastră a recunoscut că ziua cea mare va fi atunci.

Viitorii miri își vor întâmpina invitații în clubul Fratelli din Constanța. Amintim că sportiva se căsătorește pe 15 septembrie, iar pe 22 împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani. Emanoil Savin a fost cel care a dezvălui locația. Acesta a făcut-o pe sportivă cetățean de onoare al orașului Bușteni în vremea în care ocupa postul de primar al localității.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare.

Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan.

Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”

Simona Halep (Sursa: emisiunea 500 de apropo-uri)