Nuntă secretă în showbizul românesc. Nimeni nu aflase până acum vestea uriașă

Veste uriașă în showbizul românesc! O cunoscută vedetă s-a căsătorit în secret, iar abia acum s-a aflat totul despre evenimentul emoționant. Fanii s-au bucurat enorm în momentul în care au aflat că actrița a decis să facă pasul cel mare și să meargă la altar.

Fiica lui Radu Beligan, Lamia Beligan, trece printr-o perioadă superbă a vieții ei! Actrița s-a hotărât să se căsătorească pentru a doua oară, așa că și-a unit destinul, în mare secret, cu Alexandru Turcu. Cei doi au făcut atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă.

Lamia Beligan a oferit detalii despre evenimentul emoționant, explicând că își dorea să fie sigură că o să conviețuiască alături de partenerul său toată viața înainte de pasul cel mare, ținând cont că ea a mai trecut printr-un mariaj ce nu a avut succes în trecut.

„A fost o hotărâre reciprocă. Ne-am gândit că, dacă după trei ani de convieţuire, încă ne mai dorim la fel de mult să trăim împreună, atunci… lets do it!

Nu starea civilă a contat, ci mai ales primirea binecuvântării Lui Dumnezeu în taina cununiei.

S-a întâmplat că el m-a cerut şi… eu l-am amânat! (râde) Eu am mai fost căsătorită, am trecut prin experienţa asta şi nu eram aşa dornică să o reeditez, aşa că am zis că, dacă o mai fac, trebuie să fiu foarte sigură, să îmi doresc foarte tare lucrul ăsta.

Singurul considerent a fost dacă aş putea să trăiesc zi de zi cu omul ăsta.”, a spus Lamia Beligan pentru revista Viva!.