Numele real al lui Luis Lazarus, divulgat de Oana Zăvoranu. Secretul lui, spulberat după un proces

Luis Lazarus este un personaj cunoscut în spațiul monden datorită implicării sale în multe dintre scandalurile nocturne de la show-urile lui Dan Capatos și nu numai. Acesta este la bază jurnalist. Care este numele lui real și cum a spulberat Oana Zăvoranu acest secret?

S-a închis de curând un scandal monstru dintre Oana Zăvoranu și Luis Lazarus. După un proces lung și anevoios, celebra actriță a câștigat. Aceasta a explicat cum după moartea mamei sale jurnalistul a afirmat pe la diverse posturi TV că este asasina celei care i-a dat viață. Instanța i-a dat dreptate Oanei, iar acum controversatul personaj trebuie să-i plătească 15.000 de euro, plus cheltuieli de judecată.

„În 2015, după moartea mamei mele, el a afirmat pe la diverse posturi TV că sunt asasina mamei mele. Pe lângă alte mizerii specifice acestui personaj care iubește circul, Lazarus are să îmi plătească 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată”, a scris Oana Zăvoranu pe instagram.

De asemenea, într-o serie explicită de story-uri despre această povestea bruneta s-a hotărât să dea și numele real al celui cu care a intrat în scandal. Mai exact, deși este cunoscut de ani de zile drept Luis Lazarus, pe acesta îl cheamă Vasile Tuturică.

„Diseară am să vă prezint hotărârea irevocabilă a procesului pe care l-am câștigat împotriva lui Luis Lazarus, Vasile Tuturică pe numele său”, a mai precizat Oana Zăvoranu.

Cea din urmă a mai susținut că Lazarus se sustrage de la plata sumei pe motiv că nu are niciun bun pe numele său.

Vedeta a explicat de ce a decis să renunțe la numele cu care s-a născut – Vasile Tuturică. Bărbatul a susținut că a avut o relație dificilă cu tatăl lui care a încercat să-l împiedice să urmeze studii superioade pentru a fi pus să-l susțină finaciar. Cu toate astea, jurnalistul susține că și-a iertat părintele și că îl compătimește.

„Tatăl meu m-a dus la 18 ani la notar, să semnez că nu mai vreau să primesc pensie alimentară. Ca să fie sigur, după ce plătise pensie până la 18 ani, obligat de instanţă, că eu, indiferent dacă fac sau nu facultate, nu mai am nevoie de pensie alimentară. Şi am semnat. Eu am crezut că fac un lucru bun.

Peste doi ani, am vrut să fac o facultate şi m-am dus la el să-i spun. Mi-a spus să mă duc la muncă. Eu mi-am schimbat numele din acest motiv. L-am iertat şi am vorbit cu el în urmă cu doi ani. A avut un accident cerebral, nu mai vorbeşte coerent. Îl compătimesc şi îmi pare rău. Eu copiilor mei le-aş da şi sufletul meu”, a spus jurnalistul, la Pro TV.