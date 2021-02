EXCLUSIV Vedeta din România care e confundată cu Andra: ”Pentru cei mici, la modă sunt eu”

Prinţesa Tik-Tok-ului românesc, Andra Gogan, actriță și solistă, recunoaşte că a reuşit în ultimii ani să câştige sume frumuşele din ceea ce propune pe reţelele sociale. Evită să vorbească despre o sumă trimestrială sau anuală, dar spune că are cel puţin trei direcţii în care preferă să-şi investească banii câştigaţi: “Pentru mine, a călători împreună cu cei dragi, şi mă refer aici la familie, e departe pasiunea numărul unu”, și-a început Andra, interviul pentru impact.ro, în care ne-a mai povestit și despre confuzia cu Andra Măruță.

Vedeta din România care e confundată cu Andra. Copiii o adoră

”În Statele Unite, am avut ocazia să-l întâlnesc pe idolul meu, Selena Gomez. Ca oricare alt om, am şi eu un idol”

Andra Gogan adoră călătoriile: ”În ultimii ani, am ajuns de trei sau de patru ori în Statele Unite, iar asta nu e puţin lucru. Îmi şi plac călătoriile, dar în decursul acestora am deseori şi ocazia de a mă documenta, de a vedea cum funcţionează şi alţii reţelele sociale. Plus că fac şi treabă, adică filmuleţe video de documentare pentru canalele mele de tik tok sau de youtube.

Dar, mai ales în Statele Unite, am avut ocazia să-l întâlnesc pe idolul, Selena Gomez. Ca oricare alt om, am şi eu un idol, iar acesta e Selena, care e mai mare decât mine cu vreo cinci ani. Dacă vă spun că am reuşit în cinci secunde să fac o fotografie cu ea şi că am fost mai apoi încântată ziua întreagă, ce mai spuneţi? Asta-s eu! Apoi, mulţi bani cheltuiesc pe aparatura video necesară documentării. E scumpă, să ştiţi, dar nu poţi altfel dacă vrei să te menţii la cotele cele mai înalte. Abia mai apoi vin hainele şi încălţămintea, fiind totuși o fată care încearcă să ţină pasul cu moda!”, a prezentat Andra Gogan ordinea propriilor cheltuieli, în exclusivitate pentru playtech.ro.

„Pentru cei mici, Andra la modă cred că sunt eu. Pentru ceilalţi, e evident că e cealaltă Andra”

Nu a fost niciodată deranjată de faptul că o cheamă tot Andra. Şi o mărturiseşte cu sinceritatea dezarmantă a vârstei: „Am apreciat-o mereu pe Andra, îndrăgita noastră interpretă şi recunosc că uneori mă mai amuză momentele de confuzie legate de faptul că avem acelaşi prenume. Sunt rare şi asta pentru că într-un fel, avem publicul nostru. Pentru cei mici, Andra la modă cred că sunt eu. Pentru ceilalţi, e evident că e cealaltă Andra”.

”Nu există un anume el în viaţa mea. Simt uneori că anumiţi băieţi par a fi atraşi de mine, dar nu a fost nimic serios până azi. Nici nu simt nevoia, fiindcă sunt încă un copil”

Are o relaţie aparte şi cu patronul spiritual al îndrăgostiţilor de pretutindeni, Sfântul Valentin, fiindcă o cheamă Alexandra Valentina Gabriela. Dar recunoaşte că încă îşi caută iubirea. ”Nu există un anume el în viaţa mea. Simt uneori că anumiţi băieţi par a fi atraşi de mine, dar nu a fost nimic serios până azi. Nici nu simt nevoia, fiindcă sunt încă un copil”, susţine Andra, cea care va împlini în luna aprilie 23 de ani.

Și-a închiriat vocea în filmele de desene animate ”Doctoriţa Pluşica” și ”Prinţesa Sofia”

În plus, actriţă şi cântăreaţă, ea împrumutându-şi vocea pentru diverse personaje ale unor pelicule marca Disney, cum ar fi Doctoriţa Pluşica, Izzy din „Jake şi piraţii din Caraibe” sau pe Prinţesa Sofia. Andra nu uită însă că e şi propriul regizor şi scenarist al serialelor produse pentru propriile canale, cum ar fi „Sirenele”, cu mare priză la un anume public. Acolo, ea este una dintre eroinele principale, ”Sirena Selena” (cum altfel?) şi promite deja că în 2021 va crea noi episoade cu care să-şi răsfeţe fanii. După cum va fi alături de copiii de la școala sa de dans, cu care a continuat să ţină mereu legătura, chiar şi pe durata actualei pandemii.