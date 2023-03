“Nu știm dacă Putin mai este în viață“. Dezvăluirea șocantă, care ar putea schimba totul. Ce se întâmplă de fapt la Kremlin

Unul dintre cei mai importanți oameni din structura de apărare a Ucrainei, șeful serviciului de informații militare, a făcut dezvăluiri șocante despre Vladimir Putin. Ce spune Kirilo Budanov despre liderul de la Kremlin.

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare din Ucraina, a făcut noi declarații despre Vladimir Putin. Generalul a vorbit încă din anul 2021 despre problemele de sănătate ale liderului de la Kremlin, susținând că ar fi fost diagnosticat cu cancer în fază terminală.

„În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că (n.r.- lui Putin) i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație.”