Nu se mai ascund! Doi jucători de tenis celebri au o relație intimă! Cu cine se iubește marea rivală a Simonei Halep

După câteva săptămâni în care s-au ascuns de presă, Stan Wawrinka și Garbine Muguruza au dat cărțile pe față. Cei doi multipli câștigători de turnee de Grand Slam sunt într-o relație. De ceva săptămâni, chiar locuiește acasă la elvețian. Au și postat câteva filmulețe cu momente foarte încinse. Când se antrenează împreună, desigur. Wawrinka s-a despărțit recent de o altă jucătoare importantă din WTA, croata Donna Vekic.

Fanii au remarcat de câteva săptămâni că imaginile pe care cei doi le postează de la antrenamente par făcute în același loc. Și chiar așa era. Ambii se aflau la casa lui Stan, de pe malul lacului Geneva. Chiar Garbine a fost cea care a recunoscut că s-a izolat alături de elvețian: „Da, mă antrenez alături de el”. Iar Wawrinka a ținut să aprindă și mai mult imaginația fanilor: „Fierbinte și transpirat alături de Mugu”, a scris la o poză în care cei doi erau la finalul unui antrenament.

Stan Wawrinka, 35 de ani, a fost căsătorit cu Ilham Vuilloud, iar cei doi au o fată împreună. Apoi, sportivul elvețian a avut o relație de patru ani cu Donna Vekic, de care s-a despărțit în primăvară. Nick Kyrgios și Stan au avut un conflict în trecut, după ce australianul i-a spus în timpul unui meci că Donna a fost și împreună cu Thanasi Kokkinakis.

Stan Wawrinka are trei titluri de Grand Slam în palmares. S-a impus la Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016. Garbine Muguruza, 26 de ani, are și ea două titluri de Grand Slam câștigate: Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017. În 2020, iberica a eliminat-o pe Simona Halep în semifinalele de la Australian Open. Dar a pierdut apoi finala în fața americancei Sofia Kenin.