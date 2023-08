”Nu am ajuns să car moloz cu roaba”. Cu ce se ocupă, de fapt, „Blocnotes” Claudiu Răducanu – FOTO

Claudiu Răducanu este supărat și a avut o intervenție fermă pe rețelele sociale. Fostul fotbalist al echipei naționale este nemulțumit că s-a scris despre el că lucrează în construcții, după ce a fost fotografiat când împingea o roabă prin oraș. „Blocnotes” susține că nu este nimic adevărat și a precizat că a deschis o afacere care merge foarte bine și are în plan încă una.

Claudiu Răducanu a fost feblețea lui Gigi Becali și unul dintre primii jucători pe care omul de afaceri din Pipera a dat bani mulți, dar a și încasat, după ce l-a transferat în străinătate, în Primera Division. Fotbalistul nu a avut însă grijă de cariera lui și de sumele câștigate din fotbal și a fost nevoit de mai multe ori să o ia de la început, după câteva lovituri foarte dure. În Mexic a fost prins când a încercat să scoată bani de la bancomat utilizând carduri false, iar în România, divorțul de fosta soție l-a lăsat fără mare parte din bunuri.

Fostul fotbalist nu s-a lăsat doborât de necazuri și s-a stabilit în Craiova. S-a căsătorit din nou, în anul 2019, iar cei doi au o fetiță, de care este tare mândru.

Cel poreclit „Blocnotes” are acum însă o problemă. În spațiul public au apărut informații că lucrează în construcții, după ce a fost fotografiat când împingea o roabă, plină cu materiale, pe străzile din orașul Craiova. Spune însă că totul este o invenție.

„Ați încercat să îmi denigrați imaginea, dar încă nu vă pot da această satisfacție. Nu am ajuns să car moloz cu roaba. Muncesc pentru business-ul familiei mele și nu îmi este rușine. Ca să am succesul pe care îl am acum, bunurile materiale pe care le am acum, trebuie să muncesc la propriile afaceri.

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că muncesc pentru afacerile mele și nu muncesc pentru alții”, a fost mesajul lui Claudiu Răducanu.