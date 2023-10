Nu ai voie să deții termometru cu mercur! Ce pedeapsă riști și cât costă să scapi legal de el. Un sucevean s-a lovit de această problemă, însă nu a reușit să îi dea de cap, chiar dacă pentru distrugerea legală a acestora s-a apelat la mai toate autoritățile statului.

Un sucevean care deținea în casă două termometre cu mercur a încercat să scape de el legal, însă nu a reușit asta.

”Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei.

Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit suceveanul.