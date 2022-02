„Lumea nu știe că am fost expulzat pentru că nu m-am vaccinat, pentru că am încălcat vreo regulă sau că am greșit în declarația de intrarea în țară. Totul a fost validat de Tribunalul Federal. Am fost deportat pentru că ministrul de Interne și-a folosit dreptul de a-mi anula viza, crezând că voi crea un val anti-vaccin în țară. Nu sunt de acord cu asta”, a declarat Novak Djokovic pentru sursa citată.