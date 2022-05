Novak Djokovic și-a recunoscut cea mai mare problemă de sănătate. Campionul sârb și-a făcut singur viața grea în acest sezon. Refuzul său de a se vaccina anti-Covid l-a împiedicat să participe la Australian Open, dar și turneele importante din SUA. Deși a revenit în circuit, Novak Djokovic pare să nu-și regăsească energia de altădată, el mărturisind că se confruntă cu probleme pe care nu le-a mai avut până acum.

Novak Djokovic și-a recunoscut cea mai mare problemă de sănătate. Campionul sârb a ratat Australian Open, dar și turneele de la Indian Wells și Miami. El și-a făcut singur viața grea, refuzând să se vaccineze anti-Covid, lucru cerut de normele sanitare din acel moment.

Prin jocul rezultatelor, Djokovic a rămas lider mondial, cu excepția a trei săptămâni când a fost „detronat” de rusul Daniil Medvedev. Dar, deși nu și-a neglijat antrenamentele, sârbului i-a fost dificil să intre în ritmul competițiilor oficiale. A pierdut în prima partidă jucată la Monte Carlo, unde câștigase de două ori. El a recunoscut că a „rămas fără benzină”.

„Am fost în corzi tot meciul, încercând să revin tot timpul. Am avut şanse pe care nu le-am fructificat, dar el ar fi putut câştiga acest meci în două seturi. n setul al treilea, m-am prăbuşit fizic complet. Nu mă puteam mişca. Nu am de gând să vorbesc cu „dacă” sau „dar”. Situaţia este cea care este. Evident, este dezamăgitor să pierzi un meci şi să te simţi astfel pe teren. Dar, din nou, nu am de gând să mă opresc aici”, a spus Djokovic la finalul partidei cu Alejandro Davidovich Fokina (46 ATP), scor 6-3, 6-7 , 6-1 pentru iberic.