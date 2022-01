Novak Djokovic a început deja antrenamentele pentru Australian Open. Ce spune familia sa FOTO

Novak Djokovic a început deja antrenamentele pentru Australian Open. Liderul ATP a primit, prin decizia instanței, dreptul de a intra în Australia. Campionul sârb a plecat de la hotelul pentru imigranți unde fusese ținut de autorități, iar primul său drum a fost chiar pe terenul de jos de la Melbourne Park, locul unde va avea loc primul Grand Slam al anului. În ciuda deciziei instanței, ministrul Imigrării, Alex Hawke are puterea legală de a ordona expulzarea lui Novak Djokovic din țară în zilele următoare. Familia jucătorului a organizat, între timp, o conferință de presă în care a lăudat decizia judecătorului australian.

Novak Djokovic a început deja antrenamentele pentru Australian Open. Campionul sârb a primit dreptul de a intra în Australia. Un judecător federal a hotărât, luni, revocarea deciziei guvernului australian de anulare a vizei numărului 1 ATP. Magistratul a considerat ca „excesivă” măsura luată de autorități din cauza problemelor lui Djokovic cu documentele medicale ce i-ar fi permis intrarea în Australia fără să fie vaccinat anti-Covid 19.

Novak Djokovic a părăsit hotelul pentru imigranți unde fusese reținut de autorități. Iar unul dintre primele drumuri a fost chiar pe Arena Rod Laver din Melbourne Park, locul ce va găzdui Australian Open, între 17-30 ianuarie. El a avut și o primă reacție publică după sentința instenței. Novak Djokovic a postat pe contul de Twitter un mesaj însoțit de o fotografie în care apare chiar pe terenul de joc, alăutir de membrii staff-ului său, în frunte cu fostul lider mondial, Goran Ivanisevic.

Novak Djokovic ar fi urmat să apară, online, și într-o conferință de presă organizată de familia sa ce se află la Belgrad, în Serbia. Aceasta a avut loc, însă, doar cu membrii familiei Djokovic.

Djordje, fratele lui Novak Djokovic, a deschis conferința de presă spunând că familia „îi transmite toată dragostea și sperăm să treacă peste această situație ca un învingător la final”.

Mama lui Novak Djokovic, Djana, a adăugat că familia sărbătorește victoria fiului lor în justiție. O victorie mai importantă decât cea de la un Grand Slam.

Tatăl lui Novak Djokovic, Srdan, a fost cel mai vocal dintre membrii familiei. Anterior, el lansase zvonul că fiul său ar fi fost arestat de către autorități, în vederea deportării, în ciuda sentinței din justiție. Acum, Srdan Djokovic a lăudat decizia judecătorului, menționând că e o victorie a lumii libere, nu doar a lui Novak.

Conform The Guardian, ministrul Imigrării din guvernul federal australian, Alex Hawke, are puterea de a interveni personal și a anula viza sârbului din nou, din motive diferite de cele din spatele deciziei inițiale. Dacă asta s-ar întâmpla, cel mai probabil s-ar ajunge din nou în instanță, întrucât ar însemna și că Djokovic ar primi interdicția de a intra în Australia vreme de 3 ani. Rămâne de văzut ce decizie va lua în zilele următoare demnitarul australian.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022