Novak Djokovic, „interzis” la încă un turneu, după US Open, pentru că nu este vaccinat anti-COVID-19. Oficialii competiției au explicat care sunt soluțiile

Novak Djokovic are din nou probleme uriașe pentru că nu s-a vaccinat anti-COVID-19. Jucătorul sârb a fost anunțat că nu poate participa nici la turneul de la Montreal, după ce i-a fost interzis accesul la US Open. Sportivul a fost informat că nu are voie să intre în Canada.

Novak Djokovic nu are voie să joace la Montreal, turneu pe care l-a câștigat de două ori

Novak Djokovic primește încă o lovitură. După ce a fost anunțat că nu poate participa la US Open, jucătorul de pe locul 6 ATP nu va putea să joace nici Montreal. Turneul ATP Masters 1.000 este programat între 7 și 14 august, dar fostul lider mondial nu are voie nici măcar să intre în Canada, dacă nu prezintă un document care să arate că s-a vaccinat.

„Fie guvernul canadian va schimba regulile privind vaccinarea, fie Djokovic se va vaccina. Dar nu cred că cele două scenarii sunt realiste”, a explicat directorul turneului Masters de la Montreal, Eugene Lepierre.

Turneul de la Montreal este dotat cu premii totale de șase milioane de dolari. Novak Djokovic a câștigat aici de două ori, în 2007 și 2011, iar la ultima participare, în anul 2015, a pierdut finala.

Petiție online pentru participarea lui Novak Djokovic la US Open

Fanii lui Novak Djokovic încă trag nădejde că își vor vedea favoritul la US Open, competiția organizată la New York în perioada 29 august – 11 septembrie. Mulți dintre ei au semnat o petiție online prin care solicită ca sportivul de 35 de ani să fie lăsat să intre în SUA.

„Este un sentiment special faptul că oamenii sunt conectați la cariera mea în tenis, cu atâta afecţiune şi susţinere şi îşi doresc ca eu să concurez în continuare. Mă pregătesc ca şi cum mi se va permite să concurez, în timp ce aștept să aud dacă există vreo șansă să pot călători în SUA. Am degetele încrucișate”, a scris Djokovic pe rețelele sociale.

Jucătorul a fost înscris pe lista oficială a turneului, pentru că așa prevede regulamentul, dar va fi eliminat dacă nu prezintă documentele care să arate că este imun la noul coronavirus. Novak Djokovic a câștigat 21 de trofee de Grand Slam, dintre care trei la US Open (2011, 2015, 2018).

Jucătorul sârb a fost protagonistul unui scandal uriaș la începutul acestui an când nu a fost lăsat să concureze la Australian Open. Sportivul a fost plasat în carantină, aproape două săptămâni, pentru că nu a dovedit că s-a vaccinat sau că a trecut prin boală, cu 14 zile înainte de startul competiției.

Un tribunal din Australia a decis ca Novak Djokovic trebuie deportat. Celebrul sportiv a spus de mai multe ori că nu este de acord să se vaccineze și a mai afirmat că nu este de acord ca cineva să încerce să-l forțeze să facă acest gest, așa că își asumă consecințele.