Stenogramele interogării lui Novak Djokovic sunt publice. Ce discuție a purtat cu polițiștii de frontieră

Stenogramele interogării lui Novak Djokovic sunt publice. Instanța australiană a dat publicității discuțiile pe care campionul sârb le-a avut cu polițiștii de frontieră în momentul reținerii sale pe aeroportul din Melbourne. Novak Djokovic primit, prin decizia unui judecător federal, dreptul de a intra în Australia, deși guvernul îi anulase viza din cauza problemelor cu scutirea medicală invocată de Novak Djokovic în privința vaccinării anti-Covid 19.

Stenogramele interogării lui Novak Djokovic sunt publice. Liderul ATP nu a făcut niciodată cunoscut statutul său de vaccinat sau nevaccinat anti-Covid 19. Sârbul a vrut să intre în Australia, miercurea trecută, pe baza unei scutiri medicale ce dovedea că a trecut, însă, prin boală, în ultimele 6 luni. Poliția de frontieră l-a reținut însă,, iar guvernul i-a anulat viza de intrare în țară.

Novak Djokovic a petrecut ultimele zile într-un hotel pentru refugiați din Melbourne și a făcut apel în instanță la decizia autorităților. El a primit, luni, dreptul de a intra în Australia, prin sentința unui judecător federal. În același timp, instanța a făcut publice stenogramale discuțiilor pe care Novak Djokovic le-a avut cu reprezentanții poliției de frontieră, în momentul sosirii sale în Melbourne.

Novak Djokovic a recunoscut, în aceste stenograme, că nu este vaccinat anti-Covid 19. El a prezentat, însă, documentele pe baza cărora obținuse o scutire medicală și dreptul de a participa la Australian Open.

În continuare, o parte din dialogul lui Djokovic cu primul dintre intervievatori:

Intervievator: „Te întreb care au fost motivele tale pentru a călători astăzi în Australia?

Novak Djokovic: „Sunt un jucător de tenis profesionist, principalul motiv pentru care am venit în Australia este participarea la Australian Open în Melbourne, Victoria.

I: Mulțumesc. Acum privind vaccinarea… ești vaccinat?

N.D: Nu sunt.

I: Nu?

N.D: Nu sunt.

I: Mulțumesc. Ai avut vreodată Covid?

N.D: Da.

I: Când?

N.D: Am avut de două ori, prima dată în iunie 2020, apoi recent, am fost testat pozitiv la un test PCR pe 16 decembrie 2021.

I: Mulțumesc. Scuză-mă – care ai zis că e data? 16 decembrie?

N.D: 16 decembrie, am documentele pentru a confirma, dacă vrei le pot arăta…

I: Mulțumesc. Voi face o fotocopie a documentelor.

N.D: Da. Aici sunt testele PCR – acesta pozitiv, pe 16 decembrie, iar acesta, de pe 22 decembrie… negativ”, scrie gsp.ro.