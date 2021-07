Noul iubit al Andei Adam, dovadă supremă de iubire. Artista este o norocoasă. Acum e clar cât de serioasă este relaţia lor

Anda Adam se bucură de un nou bărbat în viața sa, după divorțul de tatăl fetiței sale. Fanii solistei sunt fericiți pentru ea pentru că alături are un partener extrem de atent. Cu ce dovadă supremă de iubire a venit în prim-plan iubitul blondinei?

Anda Adam și tatăl fetiței sale s-au despărțit, moment în care în viața artistei a intrat altcineva. Solista în vârstă de 41 de ani s-a îndrăgostit de un afacerist care este topit după ea. Bărbatul a dat în vileag relația secretă, ulterior a mai făcut un gest care i-a surprins și pe fani.

Concret, acesta și-a tatuat inițialele numelor lor pe încheietura mâinii și a postat o fotografie cu proaspăta pictură pe piele pe rețelele de socializare. Cei doi pare că se iubesc ca doi adolescenți, iar unde pasiunea e mare nu mai încape loc de ascunzișuri.

Anda s-a lăsat deseori surprisă sărutându-se pătimaș cu noul amorez, lucru care pare că nu o deranjează nicicum. În timpul acesta, fostul soț în vârstă de 37 de ani s-a aniversat în vacanța exotică pe care o petrece alături de fiica lor.

Amintim că nu artista a fost cea care a anunțat separarea, ci Sorin Niculescu. Tatăl copilului vedetei a mărturisit că ei nu mai sunt împreună de o bună perioadă de timp, iar blondina e liberă să facă ce dorește.

”Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva mi-a demonstrat că m-a iubit. Și, mai presus de orice, este mama lui Eveline”

Sorin Niculescu (Sursa: Antena Stars)