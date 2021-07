Anda Adam, declarație de dragoste în public pentru noul iubit. Vedeta și-a asumat public relația

Anda Adam a fost surprinsă în brațele unui bărbat misterios. Discretă cu viața ei personală și fără să facă vreo declarație legată de divorțul sau despărțirea de soțul ei, acum cântăreața confirmă, indirect, ruptura dintre ea și tatăl copilului său.

Se pare că Anda Adam este mai îndrăgostită ca niciodată, iar asta se observă și din gesturile pe care le-a făcut recent în spațiul online.

În plus, vestea despărțării a fost confirmată și de Sorin, soțul vedetei, la mult timp după ce s-a speculat că cei doi s-ar fi despărțit. Iată că zvonurile au fost reale, iar acum Anda Adam și-a găsit deja pe altcineva.

Se pare că misteriosul iubit al Andei este un om de afaceri din Cluj, cunoscut în cercurile înalte. Blondina s-a afișat în brațele lui, iar el a postat fotografia pe Instagram, alături de descrierea „My ❤️”, lucru care clarifică relația dintre ei.

Și artista i-a răspuns cu o declarație de dragoste. Ea a comentat la fotografia cu ei punând trei inimioare, semn că este foarte îndrăgostită.

Cu toate acestea, blondina refuză să facă vreo declarație oficială în ceea ce privește relația ei cu Sorin, dacă urmează un divorț sau sunt doar separați pentru moment.

La rândul lui, Sorin a făcut câteva declarații conform cărora cei doi sunt despărțiți, însă bărbatul preferă să fie discret și să stea departe de ochii curioși ai presei, mai ales fiind vorba despre un subiect atât de delicat.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Nicolescu.