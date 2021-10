Simona Halep a primit o veste bună din partea WTA. În noul clasament mondial dat publicității luni, jucătoarea din Constanța a urcat un loc în ierarhia jucătoarelor din circuit. Halep ocupă acum locul 18, după ce căzuse până pe 19. Simona participă în această săptămână la Transylvania Open, la Cluj-Napoca. Este pentru prima oară după 5 ani când fostul lider mondial joacă într-un turneu organizat în România.

Noul clasament WTA din această săptămână. Veste bună pentru Simona Halep

Noul clasament WTA din această săptămână. Veste bună pentru Simona Halep care era în pericol de a ieși și din Top 20. 2021 a fost un an dezastruos în plan sportiv pentru fostul lider mondial. Halep a început anul pe poziția a 2-a în ierarhia WTA, rămânând pe 3 după Australian Open timp de câteva luni. Dar accidentările suferite au dus-o în imposibilitatea de a participa la multe competiții importante, inclusiv Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice.

Simona Halep a „alunecat” treptat din topul mondial, ieșind din top 10 după mai bine de 7 ani și jumătate. Ea risca să iasă chiar și din Top 20, ajungând până pe 19. După sfertul de finală de la Moscova, ea a mai recuperat o poziție. WTA a dat publicității noul clasament, Halep fiind situată pe poziția a 18-a cu 2.905 puncte. Din păcate, Simona va rata, pentru prima oară în ultimii 7 ani, Turneul Campioanelor, ea fiind departe de locurile calificante.

Ce locuri ocupă celelalte românce

Simona Halep va juca în primul tur la Transylvania Open, marți, contra Gabrielei Ruse, ocupanta locului 85 WTA. La turneu nu participă Sorana Cîrstea. Iubita lui Ion Ion Țiriac este situată pe poziția 38 a ierarhiei mondiale, a doua cea mai bine plasată româncă în clasamentul WTA. O urmează Irina Begu, 57 și Gabriela Ruse. În afara primelor 100 de poziții se clasează Jaqueline Cristian (105 WTA), Ana Bogdan (106 WTA), Mihaela Buzărnescu (122 WTA) și Irina Bara (138 WTA).

Topul mondial este dominat în continuare de australianca Ashleigh Barty, urmată de Aryna Sabalenka și Karolina Pliskova. Nipona Naomi Osaka rămâne pe panta descendentă, ajungând tocmai pe locul 10. La fel, canadiana cu origini române, Bianca Andreescu, câștigătoarea US Open 2019, a coborât până pe locul 22, în urma ei situându-se britanica cu tată român, Emma Răducanu, cea care a triumfat la ediția din acest an a US Open.

De altfel, Emma Răducanu se află la Cluj unde va participa la Transylvania Open. Este prima prezență în România, ca jucătoare, a adolescentei britanice cu origini române. Ea o va întâlni în primul tur, tot marți, pe poloneza Polona Herzog. Halep și Răducanu s-ar putea întâlni în semifinalele competiției.