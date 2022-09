Noul an bisericesc 2022. Ce nu este bine să faci sub nicio formă pe 1 septembrie

Noul an bisericesc 2022. Anul bisericesc nu începe pe aceeași data precum anul civil. Biserica a stabilit ca anul bisericesc să înceapă în prima lună de toamnă. Consensul stabilit la nivelul liderilor spirituali își are rădăcinile în tradițiile evreiești. Poporul evreu începe calendarul cu luna septembrie, iar ziua de 1 a lunii este dedicată odihnei și preaslăvirii lui Dumnezeu. Află în rândurile următoare ce trebuie să faci în această zi importantă din punct de vedere religios.

A început noul an bisericesc 2022

Noul an bisericesc 2022 începe pe data de 1 septembrie, în ciuda faptului că Biserica săvârșește slujba Te Deum-ului la începutul anului civil. Indiferent când cade data de 1 septembrie, în această zi au loc slujbe bisericești. De obicei, la biserică are loc o slujbă a Liturghiei divine, însă pot să fie organizate și cântări speciale.

Credincioșii ortodocși merg la biserică, aprind o lumânare și dau de pomană, pe 1 septembrie, când începe noul an bisericesc. Stabilirea datei la care are loc trecerea în noul an bisericesc își are rădăcinile în tradițiile evreiești.

Evreii, spre deosebire de alte popoare de pe pământ, își încep anul cu prima lună de toamnă. În calendarele lor, luna septembrie este prima lună a anului. Data de 1 este consacrată odihnei și preaslăvirii lui Dumnezeu. Tot pe data de 1 septembrie se consideră că a început și creația lumii, potrivit Legii Vechi.

Începutul anului bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea, care își aminteau la data de 1 septembrie despre intrarea fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, în mijlocul adunării de evrei. În această zi se pomenește Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a alcătuit cronologia creştină, numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos, potrivit Doxologia.ro.

Ce nu este bine să faci pe 1 septembrie

Pentru data de 1 septembrie nu sunt stabilite restricții din partea Bisericii privind treburile casnice. Această zi nu este marcată în Calendarul Ortodox cu cruce roșie. Românii țin, însă, cont de câteva lucruri, la începutul anului bisericesc.

Întotdeauna, se merge la biserică, se aprinde o lumânare, se fac rugăciuni și se dă de pomană. Credincioșii se luptă în această zi să își păstreze gândul curat și să-și ajute semenii aflați în nevoie. Nu este bine ca în această zi să asuprești pe cei săraci, pe cei nevoiași sau alte persoane care se confruntă cu dificultăți în viață.

La sate, țăranii își fac treburile ținând cont de unele superstiții, transmise din generație în generație. Românii din zonele rurale spun că întregul an bisericesc va fi marcat de fenomenele care au loc pe data de 1 septembrie.

Dacă în primele ore ale zilei plouă, se anunță un viitor ploios. Dacă la orele de amiază este soare și frumos, înseamnă că anul va fi bun. Spre seară, dacă va fi soare, înseamnă că anul viitor va fi secetos. Dacă pe 1 septembrie tună, potrivit superstițiilor, țăranii vor avea parte de o toamnă rea și lungă.