Noua vedetă care a semnat cu Kanal D! În ce serial o poți urmări, în curând

O vedetă revine cu micile ecrane după o serie de probleme grave de sănătate. Aceasta și-a revenit, iar fanii abia așteptau să o vadă din nou în diverse proiecte în care să își etaleze talentul incredibil. Iată că actrița iubită a semnat acum cu Kanal D, iar în viitorul foarte apropiat urmează să apară în cadrul unui serial r. Cei care o iubesc i-au trimis deja nenumărate felicitări pentru reușita sa și pentru vestea care i-a bucurat enorm.

Celebra Eugenia Șerban urmează să revină pe micile ecrane. Actrița în vârstă de 52 de ani este cunoscută pentru interpretarea unor roluri din: „Inimă de țigan”, „Regina”, „Trăsniții” și „Iubire și secrete”, iar acum fanii se vor putea bucura din nou de talentul său.

Mai exact, ea este una din vocile serialului turcesc ,,Destăinuiri”, difuzat la Kanal D. Proiectul este primul dublat în română, titlul original al său fiind ,,Kirmizi Oda”, un show despre traumă și vindecare.

De asemenea, cei care doresc să îl urmărească trebuie să știe că acțiunea lui se desfășoară în cabinetul personajului principal care se numește Manolya, terapeut șef și o femeie extrem de puternică și încrezătoare în forțele proprii.

Acolo, vin să își găsească vindecarea mai multe persoane vulnerabile cu povești de viață încurcate și marcate de tragerii. Câteva nume cunoscute românilor din cinematografia turcă sunt: Erkan Petekkaya, Tülin Özen, Halit Özgür Sarı sau Gülçin Kültür Șahin. Iată că acum Eugenia Șerban urmează să dea viață unui personaj și să fie vocea sa.

Amintim că vedeta a trecut în ultimii ani prin multe încercări, după ce a fost diagnosticată cu cancer și a fost nevoită să se opereze de mai multe ori. Din fericire, actrița s-a vindecat, dar drumul spre liniștea sa a fost unul lung.

„Acum sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin.

Fac tratamente corporale, nu am celulită, dar fac pentru tonus, pentru fermitatea pielii, pentru a mă menține în formă, radiofrecvență. Am apelat și la botox acolo unde am simțit că este nevoie și îmi doresc foarte tare să intrăm în normalitate, să se redeschidă teatrele. Am început să îmi reiau viața!”, povestea în urma cu ceva timp pentru Click!