Noua producție a Antenei 1. Cine sunt cei mai importanți oameni din show

Antena 1 a început filmările pentru o nouă producţie. Iată cine sunt cei mai importanţi oameni din show! Surpriză mare.

Antena 1 a început filmările pentru un nou serial produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production. “Adela” îi va avea ca protagonişti pe Oana Moşneagu, Mara Oprea şi Alecsandru Dunaev şi este o adaptare după serialul turcesc “This Is My Life” (O hayat Benim).

„Sunt foarte bucuroasă să o interpretez pe Andreea, unul dintre protagoniştii celui mai nou proiect al doamnei Ruxandra Ion la Antena 1. Andreea este un personaj destul de jucăuş. Cu o inteligenţă nativă, pe care o foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, mai bune sau mai rele, rămâne să descoperim împreună. Îmi place foarte mult personajul meu pentru că îmi lasă loc de joc şi joacă.

E o provocare pentru mine în acelaşi timp şi pot spune că am avut marele noroc să particip la casting înainte de instaurarea stării de urgenţă. Bucuria revenirii pe platourile de filmare a fost cu atât mai mare. Sunt recunoscătoare că am alături de mine nişte actori extraordinari, de la care am foarte mult de învăţat şi o echipă foarte dinamică şi foarte deschisă!”, a declarat Oana Moşneagu.