Noua metodă prin care românii fură. Ce este „Respiraţia Diavolului”. Tehnica a ucis un om deja

O româncă și iubitul ei englez aveau propira metodă prin care furau bani de la oameni. Diana Cristea, o tânără româncă de doar 18 ani, este judecată de un tribunal londonez, după ce a fost acuzată de crimă. Românca, ajutată de iubitul ei, un englez de 25 de ani, ar fi ucis un mare campion irlandez de dans. Cei doi infractori veau o metodă originală prin care îți puneau la cale faptele nelegiuite. Își drogau victimele cu drogul violului după care acționau.

O româncă și iubitul ei au oripilat Marea Britanie. Au omorât un om cu scopul de a-l jefui. O a doua victimă a scăpat cu viață

Adrian Murphy, un irlandez celebru în Marea Britanie, campion de dans, a fost găsit mort în casă. Conform presei britanice, bărbatul ar fi fost ucis probabil pe 2 iunie, anul trecut, în apartamentul acestuia de la etajul 17, din Battersea, în sudul Londrei. El ar fi murit drogat de Diana Cristea şi iubitul ei, Joel Osei.

Polițiștii i-au prins pe cei doi criminali după ce au încercat să cumpere diamante în valoare de 80.000 de lire sterline de la un bijutier din New York cu cardul victimei, notează The Sun. În plus, cei doi sunt acuzaţi de otrăvirea unui al doilea bărbat, pe 30 mai 2019, înainte de a-l deposeda de circa 2.000 de lire sterline. Acesta din urmă a scăpat cu viață.

Ce substanță au folosit cei doi

Procurorul Crispin Aylett a declarat că Diana şi iubitul ei englez ar fi folosit scopolamină, un medicament despre care se spune că este „popular între tâlhari şi violatori” pentru că aduce victimele în incapacitatea de a se apăra.

Drogul a fost folosit în ambele cazuri, de fiecare datî doza fiinduna letală. Osei îşi contacta victimele prin intermediul unei aplicaţii de dating pentru homosexuali, Grindr, după care se întâlnea cu ele, iar iubita lui l-a îndemnat să facă asta. Cei doi tineri neagă acuzațiile de folosire de otrăvuri și sunt acuzaţi de fraudă şi două acuzaţii de furt.

Cum le administra englezul victimelor Respirația Diavolului

Supraviețuitorul a povestit că s-a întâlnit cu Osei, dar că acesta „nu părea să fie interesat în special de sex”. Osei s-a prezentat drept Remy, iar când victima a mers la toaletă acesta i-a turnat în sucul de portocale drogul violului, cunoscut și ca „Respiraţia Diavolului”.

„Ultimele două lucruri pe care mi le amintesc au fost că am început să mă simt fără suflare şi simţeam că vine întunericul peste mine. Îmi amintesc că stăteam în picioare şi simţeam ca şi cum mi s-ar fi injectat plumb în ele, sau ceva de genul acesta. Mai ţin minte că m-am gândit că o să leşin şi atunci trebuie să se fi întâmplat asta”, a relatat victima.

Cum a reușit să scpae cea de-a doua victimă

Bărbatul a supraviețuit pentru că a fost găsit repede de un vecin, care a chemat salvarea. Victima a reclamat ulterior că i-au fost furate mai multe bunuri, inclusiv portofelul, cardurile bancare şi două laptopuri, în valoare de aproximativ 2.000 de lire sterline. Polițiștii au descoperit că în tot acest timp Diana Cristea i-ar fi trimis mai multe mesaje lui Osei şi că a mers cu un taxi pentru a-l prelua pe acesta de la casa victimei.

În cazul lui Adrian Murphy lucrurile s-au terminat prost. Murphy, de şapte ori campion de dans în Irlanda, l-a întâlnit pe Osei tot prin intermediul aplicaţiei pentru homosexuali, Grindr. L-a invitat acasă, iar a doua zi, „când Murphy trebuie să fi murit”, românca și englezul i-au folosit numele pentru a cumpăra fără succes diamante de la un bijutier american.

Campionul de dans, descoperit după mai multe zile de prietenul său bun

Corpul irlandezului a fost găsit două zile mai târziu, pe 4 iunie, de cel mai bun prieten al său. O geantă, un portofel şi un laptop Louis Vuitton fuseseră furate, totul valorând aproximativ 2.000 de lire sterline.

Polițiștii au luat urma lui Osei după ce acesta și-a folosit telefonul pentru conversații cu cele două victime în preajma incidentelor. Astfel, victima care a scăpat cu viață l- recunoscut ca fiind Remy. În plus, Osei a fost surprins şi de camerele de supraveghere când ieşea dintr-un lift şi mergea spre apartamentul lui Murphy.

Autopsia a relevat urme de scopolamină în corpul primei victime

Anchetatorii au găsit urme ale scopolamină în corpul lui Murphy, substanță ce povine din familia de plante otrăvitoare a solaneelor.

„În America de Sud, în special, în Columbia, se spune că este popular atât printre tâlharii, cât şi printre violatorii care îl folosesc pentru a-şi face victimele să nu se mai poată mişca, lăsându-le inconştiente pentru perioade lungi de timp”, a mai spus procurorul Aylett.