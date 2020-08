Noua mașină Dacia. Anunțul presei internaționale: modelul cu care vrea să dea lovitura

Dacia vrea să atace segmentul auto al gamei C, așadar constructorul se gândește serios la scoaterea pe piață a unui model nou de autovehicul, cu care să atace supremația celor de la Volkswagen, cu modelul compact Golf.

Dacia vrea să lanseze pe piață un nou model de autoturism

Cei care anunță venirea pe piață a unui nou model Dacia sunt polonezii de la publicația Francuskie, care spun că uzinele Dacia se pregătesc pentru ieșirea pe piață a unui nou model.

Publicația Francuskie anunță că Renault, proprietarul Dacia, se gândește serios la adăugarea unui vehicul compact, din segmentul C, în gama constructorului de la Mioveni.

Automobilul din clasa C ar urma să apară în 2-3 ani

„Luca de Meo (directorul general al Renault – n.red.) vrea să intre în segmentul compact mult mai puternic. Ne așteptăm la un model cu un portbagaj mare și cu mult spațiu la interior”, scrie sursa citată.

„Modelul Arkana ar putea sta la bază, dar va fi cu siguranță un vehicul din segmentul C sau C+ și cu un cost mai redus. Durează să dezvolți o mașină nouă, astfel că n-o să vedem acest model pe piață mai devreme de 2 sau 3 ani”, continuă publicația poloneză.

În prezent, gama compactă este dominată în Europa de Volkswagen Golf, Ford Focus, Skoda Octavia, Peugeot 308, Opel Astra și Renault Megane. Acestea sunt cele mai importante vehicule din clasa compactă (segmentul C) vândute în Europa.

Coronavirusul a afectat producția și vânzările Dacia

Cifra de afaceri a Automobile Dacia, cea mai mare companie din România, a scăzut cu 2,1% în 2019 faţă de 2018, la 5,204 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Finan­ţelor. În acelaşi timp, profitul com­pa­niei a scăzut cu 13,5% la 140 mil. euro, dar chiar şi aşa, este al doilea cel mai mare pro­fit înregistrat de Dacia în istoria sa. În ce­ea ce priveşte numă­rul angajaţilor, acesta a urcat la 14.761, cu 38 mai mulţi de­cât în 2018. Busines­sul Dacia a scăzut atât în lei, cât şi în euro.

Anul 2020 va adu­ce, cel mai pro­babil, o nouă scă­dere în condiţiile în care producţia uzinei de la Mioveni a scăzut cu 42% în primele şase luni ale acestui an, la 112.000 de unităţi.