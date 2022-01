Noua formulă de calcul a pensiei. 3 noi metode propuse de Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru are o propunere pentru noul an. Această propunere vizează sistemul pensiilor din România. Pensionarilor s-ar putea să le surâdă ideea. Începând din această lună, pensionarii vor beneficia de o mărire a punctului de pensie. Care este propunerea Violetei Alexandru vedem imediat!

Fostul ministru dorește ca veniturile totale brute să fie luate în considerare în calcularea pensiei. Propunerea Violetei Alexandru vine la scurt timp după ce aceasta a menționat că discuțiile cu pensionarii nu au decurs prea bine. Aceștia și-au manifestat nemulțumirea față de plățile făcute de Statul Român.

„Nu înțeleg ce face PSD în domeniul pensiilor și când face. Nu mai aplică legea 127, începe o mega-consultanță, de la Banca Mondială, care va dura cu anii. Aud că se face un comitet care o va ține din ședință în ședință ca să pară că lucrează deși problemele se cunosc bine la casele de pensii. Așa că am terminat și am și depus o propunere legislativă pentru pensionari, după tot ceea ce am discutat cu dânșii despre diverse neajunsuri ale legii în vigoare”, declara Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii.