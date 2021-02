Săptămâna aceasta a fost săptămâna demisiilor sau excluderilor din partid. După ce Șoșoacă a fost exclusă din AUR, o demisie șocantă are loc la nivelul partidului USR. Un membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul și-a anunțat demisia din partid.

Consilier la Sectorul 1 și totodată membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, a decis că este timpul să demisioneze. Ilinca Macarie a susținut că ideologiile sale nu mai bat în aceeași direcție cu cei care conduc acum partidul USR.

„În sfârşit. Am demisionat din USR. Luasem hotărârea de mult, dar tot nu am apucat să oficializez decizia. Poate pentru că deja mă simţeam aşa de străină de această formaţiune politică, că mi se părea irelevant. Poate pentru că mai speram în ceva? Nu cred. Dar despărţirile în general sunt grele, aşa că a durat un pic”, spune Ilinca Macarie.

Membrul fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul recunoaște faptul că nu se mai regăsește în partidul său.

„M-am băgat în politică pentru că voiam să fac ceva concret şi ştiam ce vreau să fac. Ştiam că pot face, numai să fiu lăsată. Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori (episodul Odăi a pus capac). Dar nu regret că am fost parte din această poveste. Cred că am avut aşteptări nerealiste”, spune consilierul USR de la sectorul 1.