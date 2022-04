Noua afacere a Anamariei Prodan deschisă înainte de Paște. Nu o să ghicești domeniul de activitate ales

Anamaria Prodan se bucură de un succes incredibil. Celebra impresară le demonstrează tuturor că viața ei nu se oprește după despărțirea de tatăl copilului ei, iar acum aduce în prim-plan fanilor o nouă afacere. Vedeta a surprins acum cu domeniul ales. Ce detalii se cunosc despre noua sa firmă și unde mai este asociat celebrul impresar FIFA? Puțini s-au așteptat la pasul acesta în carieră.

Anamaria Prodan este una din cele mai de succes femei din România. Aceasta se bucură de statutul de vedetă TV, a avut propria emisiune cu și despre viața sa, este impresar, iar acum și-a deschis o firmă.

Mai exact, este vorba despre Berserker Defence SRL, arată detaliile din Monitorul Oficial, conform economica.ro. Firma activează în domeniul consultanței pentru afaceri și managemant și este administrată tot de aceasta.

Berserker Defence SRL are sediul social în București și are un capital social de 1.000 de lei, mai arată datele. Anamaria Prodan mai este asociat și la firmele Prodan & Stavros SRL, Impact Media PHG SRL şi Reghe Building SRL. La fiecare din firme, vedeta deține o cotă de participare de 50%.

Agentul de jucători de fotbal ocupă locul 141 în topul celor mai bogați români și are o avere estimată între 40-60 de milioane de euro. Ea a declarat că afacerile din domeniul imobiliarelor au propulsat-o în special.

De asemenea, cea din urmă a mărturisit că ocupă locul acesta pentru că i-a fost sustrasă o mare parte din avere de către fostul partener cu care este în prezent în divorț. Aceasta dorește ca în curând să ajungă în top 50, mai ales că mai are multe lucruri pe care vrea să le demonstreze.

”141? Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede. Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea.

Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, dar și în cryptomonede.

Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik.