Nou motiv de scandal între Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, după ce Bebeto a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu fiul antrenorului

După o lungă perioadă de scandaluri, amenințări și ieșiri în presă, toată lumea credea că tensiunile s-au estompat între Anamaria Prodan și Laurenţiu Reghecampf, dar totul a reînceput, mai ales după recentele evenimente. Fiul celor doi a ajuns pe un pat de spital, iar reacțiile părinților, de fapt acuzațiile făcute de Anamaria Prodan. au reaprins scânteia scandalului.

Dacă până de curând lucrurile păreau a se fi liniștit, ultimele evenimente se pare că au realuat acuzațiile și scandalul între Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Conform unor surse, fiul celor doi, Bebeto, ar fi avut probleme de sănătate și ar fi ajus pe un pat de spital din Capitală, iar tatăl acestuia, Reghe nu ar fi fost de găsit, după ce, declară Anamaria Prodan, acesta ar fi cerut să vorbească cu el. Antrenor astăzi în Azerbaijan, se pare că Laurențiu Reghecampf nu a fost de găsit, iar asta a înfuriat-o pe Anamaria Prodan care, de altfel, a și reacționat dur:

Mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine peste aceste momente dificile și la ora la care vorbim, starea de sănătate a băiețelului meu Laurentiu Jr este în parametrii normali. În rest… fiecare părinte este liber să aleagă dacă este sau nu alături de copilul lui in momente critice din viața lui.

„Aș vrea să încep prin a le mulțumi tuturor acelora care în aceste momente grele pentru familia mea au fost alături de noi, cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Vreau să precizez că am fost crescută într un mediu familial în care respectul față de ceilalți, dar, mai ales, ajutorul dat în momentele dificile, în pofida unor eventuale resentimente, au fost valori fundamentale: respect și ajutor. Eu nu voi abdica niciodată de la aceste principii și am convingerea ca marea majoritate a românilor sunt de acord cu mine.

Din păcate, lucrurile au mers din rău înspre și mai rău în relația dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, iar ceea ce a urmat a fost un adevărt scandal de presă, care s-a lăsat inclusiv cu o bătaie între cei doi surprinsă și pe camera unui telefon mobil. De cealaltă parte, copii din familia celor doi au avut de suferit, chiar și Sarah, fiica cea mare a Anmariei Prodan, care îi transmitea recent un mesaj lui Reghecampf:

„Nu am mai vorbit. În capul meu, eşti tatăl meu vitreg, tu ar trebui să mă cauţi, tu m-ai crescut. Şi el nu a vrut nicio relaţie cu noi. Din ce am auzit, nu vrea să aibă nimic de-a face cu noi. Nu pot să mă rog de cineva să-mi fie alături. Cred că dacă vrei să faci asta, bine. Dacă nu, iar bine. Nu am nimic de zis. Am fost foarte dezamăgită. Ştie ce a făcut, cum ne-a rănit, nu am să-i spun nimic, cred că ştie deja (n.r. – dacă i-ar spune ceva în cazul în care s-ar întâlni cu el)„, a spus Sarah Dumitrescu în esclusivitate pentru AS.ro.