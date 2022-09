Fotografiile cu Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc pe care Anamaria Prodan nu va dori să le vadă. Cum au fost cei doi iubiţi surprinşi

Laurențiu Reghecampf a uitat rapid de scandalul uriaș avut cu Anamaria Prodan pentru a se putea bucura de botezul fiului cel mic. Celebrul antrenor a dat o petrecere uriașă în cinstea mezinului familiei. Bărbatul s-a distrat extrem de tare la brațul partenerei actuale. Fanii noului cuplu au rămas surprinși de imaginile de la botezul anului. Cu siguranță încă soția sa a privit cu greu scenele în care cei doi se bucurau de evenimentul deosebit din viața lor.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au spus adio în urmă cu doi ani. Cei doi nu au reușit nici acum să divorțeze în mod oficial, dar vedetele au hotărât să meargă totuși mai departe. Celebrul antrenor și-a refăcut total viața și acum se bucură de o altă familie alături de Corina Caciuc.

Cuplul și-a botezat recent fiul, ocazie pentru o petrecere imensă într-un local de lux din zona de Nord a Capitalei. Fanii impresarei se gândesc la faptul că cel mai probabil a privit cu greu imaginile cu cei doi fericiți și lipsiți de griji, timp în care ea așteaptă cu nerăbdare să fie o femeie liberă și în acte.

Fericiții părinți au avut alături o gașcă impresionantă de artiști. Cu toate astea, cei mai mulți dintre invitați au încins ringul de dans atunci când pe microfon a pus mâna nimeni altul decât Costel Biju.

Pe tot parcursul melodiei Reghe și Corina au fost nedezlipiți. Deși vizibil emoționați, amândoi au fredonat vers cu vers melodiile artistului. Aceștia s-au ținut în brațe aproape tot timpul și s-au sărutat pătimaș. De asemenea, antrenorul i-a dedicat iubitei o piesă la un moment dat.

„În viața mea, eu nu am mai iubit așa / Azi mi-am găsit dragostea și liniștea / E fericită și cum îmi râde inima / Mă simt iubit cel mai mult de Corina /Am un bărbat de nota 10 / Nu se trece peste Reghe și el, se vede, mă iubește / Eu te-am ales, te-am ales să fii a mea / Și nu am să te părăsesc câte zile voi avea„, a mai cântat Costel Biju.