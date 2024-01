Notele pe care le are Eliza Iliescu la facultate. Cum se descurca fata Adrianei Iliescu

Fata Adrianei Iliescu este o tânără de admirat! Cea mai recentă dovadă o reprezintă notele pe care Eliza Iliescu le are la facultate. Când nu își dedică timpul studiului, tânăra își ajută mama cum poate mai bine. Cum se pregătesc cele două pentru Paște.

Eliza Iliescu a crescut în atenția publicului. Tânăra își face mama mândră, mai ales când vine vorba despre educație. Ea a absolvit liceul ca șefă de promoție la Colegiul Dimitrie Paciurea și a luat BAC-ul cu media 9,50, iar acum este studentă la două facultăți din București.

După ce va termina cursurile Facultății de Litere, fiica Adrianei Iliescu își dorește să intre în învățământ, devenind profesoară de română și engleză.

În aceste zile, cele două se pregătesc pentru Paște. Tânăra își ajută mama cum poate mai bine, de la curățenie până la prepararea mâncărurilor tradiționale.

Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a dezvăluit Adriana Iliescu, potrivit Click! .

„Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Fetița (Eliza – n.r) este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!

Eliza Iliescu este o studentă ambițioasă și serioasă, calități ce sunt reflectate în notele pe care le obține la facultate.

„Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, a precizat fosta profesoară, pentru sursa citată.