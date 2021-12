Nostradamus, profeții șocante pentru România în 2022. Când vine războiul și cât va ține: „Semnul Crucii va apărea pe cer”

Suntem la finalul anului 2021, și a mai trecut un an. Odată cu acesta, știm cu toții ce ne așteaptă. O șansă de a reflecta asupra a ceea ce am făcut, a ceea ce am realizat și a ceea ce ne așteaptă. Cu toate acestea, având în vedere starea actuală a lumii, incertitudinea este, inevitabil, o componentă a stării noastre mentale. Astrologii, numerologii și cititorii de tarot încep să facă previziuni, deși cei mai renumiți dintre ei au făcut acest lucru în urmă cu aproximativ 500 de ani. Printre aceștia și celebrul astrolog Nostradamus.

Predicțiile lui Nostradamus pentru anul 2022

O pandemie globală a adus lumea în impas în secolul XXI, iar virusul nu pare să încetinească pe măsură ce apar noi tulpini. Acest lucru ne-a făcut să ne întrebăm ce ne rezervă anul 2022, care este pe cale să înceapă.

În 1555, faimoasa carte „Les Prophéties” a fost scrisă de medicul francez specialist în ciumă, astrolog și clarvăzător, Nostradamus.

Cartea este plină de profeții lirice, inclusiv războaie, dezastre naturale, asasinate, atacuri nucleare și revoluții. Multe din profețiile lui Nostradamus, fie că am ajuns să credem în ele sau nu, s-au adeverit.

Așadar, haideți să aruncăm o privire la care sunt profețiile lui Nostradamus pentru 2022:

Astrologul anunță trei zile de întuneric

„Întunericul va dura 72 de ore şi va preceda pacea. Acest lucru s-ar putea întâmpla toamna, pentru că va fi zăpadă pe munţi, dar nu şi pe câmpii. Semnul Crucii va apărea pe cer”.

Catrenul, conform celor care au reușit descifrarea sa, face referire la cel puțin 3 zile de întuneric ce se va abate asupra omenirii. Cu toate astea, nu se știe clar când se va întâmpla acest lucru și ce-l va declanșa.

Nostradamus a prezis dispariția unei personalități politice

„Moartea subită a primului personaj, acesta va fi schimbat și vor pune pe altul în regatul său”.

Pentru unii, acest lucru înseamnă că un membru important al comunității politice mondiale a dispărut fizic.

Unii cred că se referă la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, alții la regina Elisabeta a Regatului Unit, iar alții la președintele american Joe Biden, confrom New York Post.

Celebrul astrolog și profețiile despre încălzirea globală

„Ca și soarele, capul va pecetlui marea strălucitoare. Peștii vii din Marea Neagră aproape că vor fierbe.”, spune Nostradamus într-un alt catren premonitoriu.

Nostradamus a prevăzut astfel o furtună solară de o amploare fără precedent, topirea polilor și o creștere a nivelului mării. De asemenea, el a prezis cutremure, inundații și secete severe.

Inflația și foametea, cele mai grave predicții ale lui Nostradamus

„Atât de mare este prețul grâului/Încât omul este stârnit/În disperarea sa, semenii lui mănâncă.”, scrie astrologul într-un alt pasaj.

Nostradamus spune că, deoarece inflația din Statele Unite se află la cel mai mare nivel din ultimele patru decenii, va provoca mari tulburări.

Posibil, va duce la faptul că indivizii se vor întoarce unii împotriva altora pentru profit. Chiar dacă sugerează canibalismul, sperăm că este mai degrabă o metaforă.

Ascensiunea inteligenței artificiale

„Luna în plină noapte deasupra muntelui înalt /Noul înțelept cu creierul singuratic o vede /Pe discipolii săi invitați să fie nemuritori/Ochii spre sud. Mâini în sâni, trupuri în foc.”, anunță Nostradamus într-un alt catren.

Îngrijorările legate de inteligența artificială cresc pe măsură ce tehnologia avansează. Pe măsură ce tot mai multe inteligențe artificiale își dezvoltă „conștiința”, profețiile avertizează că una dintre ele va deveni conștientă de sine și va prelua controlul asupra sistemelor noastre.

Trebuie să fim precauți într-o lume în care totul este conectat la internet. Ne duce cu gândul la filmele cu Arnold Schwarzenegger, „Terminator”.

Nostradamus a prezis căderea Uniunii Europene

„Templele sacre din vremea romanilor, vor respinge bazele fundației lor.”, spune astrologul francez.

Cei care și-au dedicat viața descifrării scrierilor profetului francez Nostradamus sunt siguri că acesta se referă la Uniunea Europeană și prevede dispariția acesteia, care ar fi putut începe odată cu Brexit și care va culmina anul acesta cu prăbușirea acestei comunități politice.

Anul 2022 și întâlnirea cu un asteroid

În 1555, Nostradamus pare să fi prezis, de asemenea, că Pământul va fi lovit de un asteroid, ceea ce va duce la o moarte în masă.

Profețiile astronomului sunt vagi în ceea ce privește momentul în care va avea loc această presupusă lovitură a „pietrei cerești”, dar el a scris că un „foc mare” va cădea din cer.

Nostradamus vorbește de Seceta nucleară

„Timp de patruzeci de ani curcubeul nu va fi văzut/ Timp de patruzeci de ani va fi văzut în fiecare zi/ Pământul uscat va fi tot mai uscat/ Și vor fi inundații mari când va fi văzut.”, anunță Nostradamus în acest catren.

Acest catren, putem presupune că vorbește de secete și inundații de proporții pedepsitoare din punct de vedere biblic.

Judecând după seceta istorică din această vară și după condițiile dureroase de uscăciune din Chile, este posibil ca această pedeapsă să fi ajuns deja la noi.

Adăugați la aceasta revelația recentă că China ar fi înarmată, periculoasă și pregătită să lanseze un atac nuclear care ar putea, probabil, să provoace penurii de apă cataclismice.

Invazia Franței

„Capul albastru va fi cap alb dăunează în așa măsură Cât binele Franței pentru amândoi va ajunge vreodată.”

Este foarte dificil de stabilit date exacte în cazul predicțiilor lui Nostradamus, deoarece acestea se bazează pe mișcări astrologice.

Cu toate acestea, una care poate fi restrânsă la anul 2022 este prezicerea că războiul va ajunge în Europa.

Invazia Franței de către o amenințare din est este o temă recurentă în toate predicțiile lui Nostradamus, dar se speculează că următoarea predicție se referă la primăvara anului 2022.

Concluzie

Toate predicțiile lui Nostradamus sunt vagi, fără a nominaliza concret un nume, un stat sau o persoană. Cu toate astea, din ce în ce mai mulți oameni au început să vadă în predicțiile astrologului francez multe din semnele din ultimii ani. Să așteptăm venirea anului 2022 și să urmărim dacă aceste predicții se vor adeveri.