Norvegia – România, meci decisiv pentru calificarea la Euro 2020. LIVE TEXT

Norvegia – România se joacă vineri, 7 iunie 2019, de la ora 21:45. Este al treilea meci al tricolorilor în preliminariile Euro 2020, o partidă pe care trebuie să o câștige pentru a nu îngreuna soarta calificării, în condițiile în care încă nu au jucat împotriva Spaniei, favorita grupei F.

Norvegia – România, meci de totul sau nimic pentru tricolori

După două etape jucate în grupa F a preliminariilor Euro 2020, România se află pe locul 3, cu 3 puncte (1-2 cu Suedia și 4-1 cu Insulele Feroe). Pe locul secund se află Suedia, cu 4 puncte, în timp ce Spania are 6 puncte și ocupă fotoliul de lider. Tricolorii trebuie să se întoarcă de la Oslo cu toate cele 3 puncte pentru a nu pune în pericol soarta calificării la Euro, în condițiile în care suedezii au un meci ușor cu Malta pe teren propriu și doar o minune ar face să nu acumuleze 7 puncte după această partidă.

Norvegia are un singur punct în grupa F (1-2 cu Spania și 3-3 cu Suedia) și cu siguranță nu și-a luat gândul de la Euro. Se anunță un meci încins la Oslo, mai ales că selecționerul Lars Lagerback are în lot un jucător care a semnat în 2015 cu Real Madrid. Martin Odegaard este cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Norvegiei (a debutat la 15 ani și 253 zile) și după ce a semnat cu gruparea din capitala Spaniei a jucat sub formă de împrumut la Heerenven şi Vitesse.

Lotul României pentru meciul cu Norvegia

Portari: Ciprian Tătăruşanu, Silviu Lung, Ionuţ Radu

Fundaşi: Romario Benzar, Cristian Săpunaru, Dragoş Grigore, Ionuţ Nedelcearu, Iulian Cristea, Alin Toşca, Nicuşor Bancu

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu, Dorin Rotariu, Ciprian Deac, Dennis Man, Tudor Băluţă, Răzvan Marin, Paul Anton, Alexandru Cicâldău, Dan Nistor, Alexandru Maxim, Gheorghe Grozav, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi

Atacanţi: Claudiu Keşeru, George Ţucudean, George Puşcaş

Selecționer: Cosmin Contra

Norvegia – România se joacă la Oslo, vineri, 7 iunie 2019, de la ora 21:45.