Nominalizări surpriză la Consiliul de Eliminare de la Survivor. Cine poate ieși din competiție

În ediția din 11 aprilie 2022 a emisiunii Survivor România 2022 a avut loc o nouă nominalizare la consiliul de nominalizare. Pe traseu au intrat cele două triburi, respectiv tribul Vulturilor și tribul Tigrilor. Pentru că tribul Vulturilor a pierdut jocul, s-a ajuns la nominalizări surpriză. Cine poate ieși din competiție.

Daniel Pavel a făcut anunțul serii, după ce pe traseu s-au întrecut două triburi nou formate: tribul Vulturilor și tribul Tigrilor. Amintim că din tribul Vulturilor fac parte Mihaela, Doru, Blaze, Alex Delea, Duli, Elena și CRBL, iar din trribul Tigrilor sunt Mari, TJ, Ștefania Ștefan, Ionuț Popa, Mari Fica, Relu Pănescu, TJ Miles, Oana Ciocan și Alexandru Nedelcu.

În ediția de luni, 11 aprilie 2022, Vulturii au pierdut imunitatea, iar CRBL nu a evoluat pe traseu, fiind sub supraveghere medicală și sub tratament. Astfel, el nu a putut fi nominalizat, dar nici nu a putut face nominalizări.

Asupra tribului Vulturilor planează însă spectrul unei eliminări. Din rândurile tribului Vulturilor face parte și CRBL. El este sub supraveghere medicală, sub tratament și nu va putea fi nominalizat și nu va putea face nominalizări în acest Consiliu de Nominalizare”, a spus Daniel Pavel.

Pe lângă aceste două nominalizări ale celor care purtau colanul de imunitate, a mai existat și o nominalizare colectivă a serii: Mihaela.

„Doru: Am mai trecut prin acest capitol, am simțit că mi-am îmbunătățit situația și aportul vizavi de fosta echipă, cât și de actuala echipă, am încercat să aduc un plus, mie mi-am demonstrat că pot, accept decizia Elenei, rog publicul să facă alegerea cea mai potrivită.

Mihaela: Sunt de atâtea săptămâni și deja mă culcasem pe-o ureche cu fosta echipă că totul este roz, că Survivor este ușor, dar iată că s-a întâmplat să văd și eu Survivor altfel, într-o altă lumină, nu mă așteptam la votul echipei, dar nu sunt supărată, am emoții, nu-mi doresc să plec acasă, noi ne-am făcut alte calcule, e greu, nu-mi place situația în care sunt, sper ca cei de acasă să voteze cum simt și fie ca cel mai bun să rămână în competiție, nu a fost o zi cu noroc pentru mine,

Alexandra Duli: Mă așteptam la această nominalizare, știam, am și visat aseară, am emoții, m-am așteptat la mai multe săptămâni să fiu la momentul ăsta, nu-mi vine să cred cât de departe sunt, am învățat să înot, multe lucruri despre oameni, despre viață, am avut momente bune și mai puțin bune, sper ca oamenii să vadă, nu e timpul să plec acasă, îi iert pe toți, îmi doresc și vă promit să fie o nouă Alexandra Duli, pe care nimeni nu a mai văzut-o”.