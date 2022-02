Nominalizare surpriză în echipa Războinicilor, după ce au pierdut imunitatea pentru prima oară. Cine riscă să plece de la Survivor România 2022

Războinicii au pierdut primul loc joc pentru imunitate în patru săptămâni, de când a început sezonul 3 Survivor România. Faimoșii s-au impus la ștafetă, câștigând cu scorul de 10 la 9 în fața adversarilor lor. Pe cine vor nominaliza concurenții din echipa albastră în cadrul consiliului. Cine sunt fericiții care poartă colanul de imunitate individuală.

Victoria a avut culoarea roșie în cadrul ediției de luni, 7 februarie, de la Survivor România 2022. Jocul de imunitate colectivă a fost câștigat, pentru prima dată, de vedetele din echipa Faimoșilor. Cei din tabăra roșie au triumfat asupra rivalilor de pe teren, cu scorul de 10 la 9.

A fost un meci spectaculos, rezultat cu o ștafetă „care va intra în analele sezonului 3 Survivor România”, după cum a spus chiar prezentatorul Daniel Pavel. Războinicii au intrat la jocul pentru imunitate individuală, unde învingători au fost Blaze și Alexandra Duli.

Prin urmare, fostul concurent de la Mireasa și fosta pretendentă a Burlacului Andi Constantin se vor salva de la nominalizare și vor propune, la rândul lor, pe cineva din echipa albastră, pentru a merge spre votul publicului de acasă.

Alex Delea: Nu sunt cu zâmbetul pe buze. Simt că am un ghinion extraordinar și am încercat să șterg norul de deasupra mea… În afară de noi, toată lumea aștepta acest moment. Pentru mine, echipa e perfectă, nu avem probleme. Noi facem glume și râdem unul de altul, nu luăm nimic personal. Nu simțim necaz, a fost un meci fantastic.

Elena Matei: Nu am ce să reproșez echipei la acest joc de imunitate, toată lumea s-a implicat. Cred că a intervenit și norocul, nu am pierdut la un scor rușinos.

„Spartanul” Ionuț Popa este de părere că în echipa Războinicilor trebuie să rămână cei mai puternici oameni, cei care își doresc să lupte mai departe, pentru a ajunge cât mai departe în competiție.

Până acum, patru dintre Războinici au propus-o pe Ana Dobrovie spre eliminare: Ionuț Popa, Relu, Alex Nedea și Alexandru Nedelcu. Ana Dobrovie l-a votat pe Relu Pănescu, despre care crede că este cel mai slab concurent din punct de vedere sportiv, în timp ce Elena Matei a propus-o pe Ramona Crăciunescu.

Întrebat de Daniel Pavel pe cine alege să voteze, Blaze a menționat numele lui Relu Pănescu.

„N-am vrut să vorbesc deloc la consiliu, dar nu am de ales. Sunt foarte mândru că sunt în echipa Războinicilor, toți suntem forță, dar asta e un concurs. Am venit împreună și, ușor ușor, o să plecăm pe rând. E foarte greu pentru mine, dar trebuie să spun un nume. Acest nume o să fie Relu.”, a spus Blaze la consiliul din 7 februarie, la Survivor România 2022.

„Am puține emoții, nu aș vrea să vorbesc nici eu, dar asta ne-a fost soarta. Vreau să votez această persoană, să-i dau motivație. Am văzut la jocul de azi că a avut ceva în ochi, ce i-a lipsit de mult timp. Sper să o motiveze să continuie aici, să vrea să tragă aici. Ramona. Simt ca nu dă totul pe traseu, nu văd asta în ochii ei. Doar azi am văzut. Sper să aibă mai multă încredere în ea.”, a mărturisit Alexandra Duli la Survivor.

Relu Pănescu, Ana Dobrovie și Ramona Crăciunescu sunt cei trei Războinici care intră la votul publicului. În cadrul consiliului de eliminare de marți, 8 februarie, unul dintre ei va părăsi competiția Survivor România 2022.

Relu Pănescu: (n.r. – Blaze) este cel mai îndreptățit să facă afirmația pe care a făcut-o. Voi face tot ce pot să nu renunț la luptă, de fiecare data am intrat dedicat, hotărât să aduc punct. Cu siguranță toți au obsevat că am avut momentele mele când, după fiecare punct, am solicitat medicul. Eu nu mă plâng și o să o duc până la capăt cum pot.

La mine termenul diplomație nu există în vocabularul meu. Nu cred în minciuni învelite frumos. De la începutul competiției am fost amenințată că o să fiu prima nominalizată spre eliminare la pierderea totemului. Nu vreau să plec din această competiție. Consider că sunt o concurentă foarte bună. Și norocul face parte din soarta noastră. Le promit că rămân aceeași persoană directă, voi spune în față, fără tertipuri și fără să pup pe cineva în spate.”, a spus Ana Dobrovie.

Ramona Crăciunescu a trăit o adevărată tragedie în urmă cu patru ani, când și-a pierdut fetița și iubitul într-un teribil accident.

„Mă așteptam din partea Alexandrei să mă voteze. Am venit să arăt că sunt puternică, mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât în care mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică, uneori prea emotivă. Vreau și îmi doresc din tot sufletul să aduc puncte.

Eu nu mă eliberez prin furie, atâta tot. Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Chiar dacă viața e grea și te bagă sub pământ, trebuie să tragi cu dinții ca să reușești. Îmi doresc să rămân în competiție, eu nu am arătat tot. Îmi doresc ca publicul de acasă să vadă dorința în mine de a merge mai departe. Pot și sunt puternică.”, a declarat Războinica Ramona la Survivor 2022.