Concurenta de la Survivor România 2023 care s-a iubit în secret cu un milionar. I-a făcut cadou şi o maşină de lux

Pe atunci, Vica avea 20 de ani, iar el 39 și era căsătorit. Acum, s-a îndrăgostit și a trăit o poveste de dragoste pătimașă de iubire. Din această poveste a rezultat un copil pe nume Edan, care acum are vârsta de 14 ani.

Ea a povestit că s-a îndrăgostit pe loc de fostul selecționer și a trăit o poveste de dragoste pătimașă de iubire. Din păcate, povestea lor de dragoste a ajuns la final în momentul în care blondina a rămas însărcinată.

„Mă despărțisem de el, 30 de ani aveam. Mă despărțisem de Pițurcă. 30 de ani visam să îi fac la Paris. Am plecat cu un om foarte mișto, un om cu foarte multe posibilități, eram în mașina lui, mergeam cu limuzina lui, spre aeroport. Mergeam la Paris, mergeam la Ritz (n.r. – hotel de lux din Paris). Îmi doreau eu să ajung la Ritz și la Luvru. Și ce crezi?

În drum spre aeroport am văzut mașina lui Pițurcă. Crede-mă! Povestea asta nu am spus-o nimănui, nici prietenilor. Crede-mă că nu mai aveam chef de nimic, mi-a trecut dragostea și de ăla, și de bani și că el era mișto.

A fost cea mai urâta zi a mea. De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns. De atunci urăsc Luvru, o urăsc pe Monalisa și niciodată nu am mai călcat la acest hotel. Am suferit foarte mult. (…) La dragoste eram praf”, a mai adăugat ea, cu lacrimi în ochi, în emisiunea menționată mai sus.