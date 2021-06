Nominalizare neașteptată la Survivor România. Scandal cât casa la Consiliul de Nominalizare

Războinicii și Faimoșii s-au luptat în primul joc de imunitate al săptămânii. Războinicii au câștigat cu scorul de 10 la 1 și pe lângă faptul că au câștigat imunitatea, ei s-au bucurat de mâncare de la McDonald’s.

Faimoșii s-au certat la Consiliul de Nominalizare, așa cum era de așteptat. Atât Sebastian, cât și Zanni au avut să îi reproșeze Elenei o mulțime de lucruri, printre care și faptul că dăunează moralului întregii echipe.

Daniel Pavel a făcut anunțul, iar nominalizatul de vineri seara este Sebastian Chițoșcă, din echipa Faimoșilor.

„Nu mă așteptam să fiu nominalizat, dar primesc această nominalizare cu brațele deschise, dacă eu trebuie să mai rămân în această competiție, oamenii de acasă vor decide. Dacă nu, plec așa cum am venit. Puternic, cu capul sus și cam asta pot să spun. Le mulțumesc oamenilor de acasă și sper la Consiliul de Eliminare să mai rămân pe aici, că mai am de demonstrat multe”, a spus Sebi.

Războinicii au fost mai fericiți ca niciodată astăzi, după ce au câștigat primul joc de imunitate al săptămânii și au avut șansa să mănânce fast food. În plus, victoria de vineri seara le-a ridicat mult moralul și a reunit și mai tare echipa albastră.

Nu aceeași voie bună a fost în echipa Faimoșilor. La Consiliul de Nominalizare a ieșit, din nou scandal. Cu moralul la pământ și cu vechile reproșuri și dispute, Faimoșii s-au certat vineri seară la cuțite.

La rândul ei, Elena a ținut să clarifice lucrurile, spunând că încearcă mult să se abțină, însă unele emoții pur și simplu ies la suprafață. Ea a invocat, printre altele, dereglări hormonale, faptul că nu mai are niciun prieten în competiție, dar și dificultatea tot mai ridicată a competiției.

„Într-adevăr așa e, suntem ultimii trei și trebuie să fim puternici. Asta înseamnă a supraviețui. Dar eu simt că sunt momente în care încerc să mă abțin și persoanele cu care am vorbit de-a lungul competiției și le-am spus că am emoții și nu mi le pot controla pot confirma aceste lucruri. Înainte de joc am început să spun că am emoții și mi-e frică de ce se întâmplă. N-am făcut-o ca să cer milă, n-am făcut-o ca să subliniez nimic, ci din disperare.

Sunt niște emoții pe care da, unele le pot controla, altele nu. Ca femeie, ca stări, ca lucruri pe care le trăim aici, cred că lucrurile diferă puțin între femei și bărbați. Ceea ce am cărat cu mine în tot timpul ăsta și cred că asta ne difierențiază de multe ori”, a declarat Elena.