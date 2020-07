Noile mașini Dacia. Ce surprize a pregătit furnizorul auto

Cu toate că, la nivel mondial, toată lumea este lovită de criza epidemiologică rezultată în urma apariției noului coronavirus, Grupul Renault anunța pe 16 iulie că vânzările Grupului au scăzut cu 25,9 % la 672 962 vehicule pe o piață globală care descrește cu 24,6, iar cifra de afaceri a Grupului se ridica, la 23 aprilie anul curent, la 10 125 milioane de euro pe primul trimestru, adică mai puțin cu 19,2 %.

Noile mașini Dacia propuse pentru piața autohtonă de Renault

În contextul pandemiei de Covid-19, în primul trimestru din 2020, piața auto mondială s-a contractat cu 24,6 % față de aceeași perioadă din 2019. În același context Groupe Renault anunța suspendarea activităților comerciale și de producție din majoritatea țărilor. Efectul acestei decizii, pe fondul pandemie, a fost că vânzările totale i-au scăzut cu 25,9 %, la 672 962 unități, față de același interval al anului trecut. În Europa, pe o piață care se diminuează cu 26,2 %, vânzările Groupe Renault urmează tendința cu 36,0 %, atingând 321 756 unități. Conform unui comnuicat dat de către Grup, marca Dacia, care se vindea în principal clienților persoane fizice, segment în contractare puternică în special în Franța, cu un procent de -41,7 %, a fost puternic afectată și înregistrează o scădere de 44,5 % a înmatriculărilor.

Ce surprize a pregătit furnizorul auto

Cu toate astea Grupul Renault anunță un nou model pentru piața românească, un model care de altfel este lansat încă de anul trecut pe piețele din Rusia, denumit Renaul Arkana. Se pare că modelul Arkana a mers bine pe piața rusească, având în vedere că în Rusia, a doua piață ca importanță a grupului din punct de vedere al volumelor de vânzări, Groupe Renault este lider cu o cotă de piață de 28,8%, + 0,45 puncte.

Noul model ce va fi relansat în România, sub titulatura de Dacia Duster Arkana Coupe este varianta românească a SUV-ului lansat anul trecut în Rusia, și este primul SUV-coupé al mărcii franceze in segmentul C, cel mai dinamic al pieței auto, concurența fiind aici acerbă. Dacă ar fi să ne luăm după caracteristicile modelului rusesc, noul Duster Arkana ar trebui să fie cu garda mare la sol și roțile generos dimensionate din aliaj de 19 inchi, și cu sistem de tracțiune integrală.