Noi probleme pentru Viorel Lis. Ce se întâmplă cu fostul edil după internarea în azil, veştile nu sunt deloc bune

Sunt mulți cei care știu deja de probemele de sănătate cu care se confruntă fostul edil al Capitalei. De altfel, soția acestuia a vorbit recent despre ce se întâmplă, aducând vești despre noi probleme pentru Viorel Lis. Citește mai departe și află ce se întâmplă cu fostul edil după internarea în azil, veştile nu sunt deloc bune.

La finalul lunii septembrie și începutul acestei luni apăreau zvonuri în mediul online cu privire la starea de sănătate a lui Viorel Lis, iar unele informații spuneau că fostul edil ar fi încetat din viață.

Oana Lis, cea care-i stă aproape zilnicc, a decis să elucideze misterul, dezmințind toate aceste zvonuri nefondate, declarând atunci:

Are niște boli cronice care s-au agravat, în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive, dar e normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată!

Dar, se pare că lucrurile aveau să se complice, iar decizia finală a Oanei Lis a fost de a-l interna într-un azil unde beneficiază de îngrijire specializată, era una logică.

Dar, conform unor surse apropiate, fostul edil nu a stat foarte mult aici, fiind evacuat la doar câteva zile de la internare.

Evacuarea aestuia s-a produs ca urmare a infestării respectivului azil cu ploșnițe, iar conducerea locației a decis trecerea la deratizarea întregului spațiu, astfel că Viorel Lis, deși ar fi trebuit să stea aici 10 zile pentru tratament, avea să plece acasă.

Azilul, un centru de recuperare pentru cei cu afecțiuni locomotirii și reumatice, avea să fie închis pe perioada deratizării, astfel că nu doar fostul edil a fost evacuat, ci și ceilalți rezidenți ai azilului.

Informațiile conform cărora Oana și Viorel Lis ar avea mari probleme cu banii nu sunt de ieri de azi. Ca urmare a tratamentelor pe care fostul edil le are de făcut, banii s-au cheltuit, iar la un moment dat soția acestuia, în disperare de cauză, avea să apeleze la internauți.

De altfel, unul din cei care i-ar fi ajutat cu bani, așa cum dezvăluia chiar Oana, a fost și Cătălin Măruță, dar astăzi, mai spune soția lui Viorel Lis, sunt într-o situație și mai grea:

”Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel.

Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin”, declara recent Oana Lis.