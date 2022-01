Noi probleme de sănătate pentru Nicolae Botgros. Medicii au acționat de urgență

Nicolae Botgros are din nou probleme de sănătate. Starea celebrului artist îi îngrijorează din nou pe fanii acestuia. Maestrul a ajuns recent pe mâna medicilor. Vedeta a fost de două ori infectată cu COVID-19, ulterior a suferit o intervenție. Noile probleme nu au mai suportat amânare. Cântărețul nu a avut grijă corespunzător de el, iar acum a fost nevoit să fie operat de urgență. Ce s-a întâmplat cu marele maestru?

Problemele se țin lanț de Nicolae Botgros! Artistul a ajuns recent de urgență pe mâna medicilor care au decis să îl bage în operație pe cât de rapid posibil. Maestrul a ajuns la spital din cauza unei probleme pe care o avea de mai de mult timp, dar care a înaintat.

Concret, vedeta a suferit o intervenție de cataractă la unul dintre ochi, iar dacă mai aștepta mult era pe cale să-și piardă vederea. Amintim că instrumentistul a fost infectat cu coronavirus de două ori. Prima dată când a fost testat pozitiv a fost anul trecut, când a stat internat o lună la Terapie Intensivă, starea lui fiind una critică.

La scurt timp după ce s-a refăcut complet, bărbatul a declarat public faptul că are din nou COVID-19, dar s-a simțit cu mult mai bine decât prima oară. Dirijorul Orchestrei Lăutarii din Chișinău venea atunci cu un mesaj pentru fanii îngrijorați de starea sa de sănătate. El a susținut că ar fi luat virusul din același spital unde a fost internat înainte.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a mărturisit Nicolae Botgros în emisiunea lui Cristi Brancu, Exclusiv VIP, de la Prima TV!

„A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină”, a povestit acesta.