Nicolae Botgros are din nou covid. Informații de ultimă oră despre starea artistului

Nicolae Botgros a fost din nou testat pozitiv cu COVID-19. Celebrul cântăreț s-a infectat pentru a doua oară cu coronavirus. Cum se simte acum dirijorul Orchestrei Lăutarii din Chișinău? Detalii despre starea de sănătate a artistului.

Nicolae Botgros a făcut din nou COVID-19. Artistul s-a infectat pentru a doua oară cu virusul chinez. Maestrul se află acum în carantină la domiciliu și se simte bine. Fanii se bucură pentru că de această dată a făcut o formă ușoară. Amintim că artistul s-a simțit extrem de rău prima oară când a fost testat pozitiv.

Dirijorul Orchestrei Lăutarii din Chișinău regretă totuși că a ratat evenimentele din seara de Revelion și nu iubește deloc faptul că este privat de activitate în această perioadă.

Cel din urmă mai susține că a avut niște probleme de sănătate și crede că l-a luat din spitalul unde a fost să-și facă unele verificări amănunțite. Cu toate astea, el se bucură pentru că acum se simte mai bine față de anul trecut și că nu a făcut nici febră.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a mărturisit Nicolae Botgros în emisiunea lui Cristi Brancu, Exclusiv VIP, de la Prima TV!

„A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină”, a mai povestit maestrul Botgros.