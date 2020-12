Noi probleme de sănătate pentru Nea Marin, după covid-19. A făcut bursită. Cum se simte

Ghinoanele se țin lanț de Nea Marin. Celebrul dansator are din nou probleme de sănătate, iar fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Vedeta de televiziune a făcut bursită. Cum se simte la moment bărbatul care a pus pe jar majoritatea starurilor din shozbiz-ul românesc?

Probleme de sănătate pentru Nea Marin. Dansatorul a făcut bursită

Ghinioanele se țin lanț de Nea Marin, care a traversat un an destul de greu. Celebrul dansator nu are parte nici de un final deosebit al anului, pentru că a descoperit că are o nouă problemă de sănătate. Mai exact, după ce a fost infectat cuSARS-CoV2, o bursită l-a scos din nou din joc. Nea Marin a cam fost pus la punct de diverse probleme în ultima perioadă. Deși e o persoană extrem de energică, a fost nevoit să stea în casă mult timp și să acorde o grijă mare asupra sănătății, mai cu seamă că este în categoria de risc indiferent de afecțiune. Prezentatorul de televiziune a oferit detalii despre cum s-a simțit când a aflat de noua veste și cum s-a petrecut totul.

„A fost un an foarte greu. Din luna mai eu numai probleme am avut. Prima a fost cu mâna dreaptă. Am fost cu Darius, cu nepoțelul, să luăm o bicicletă. Nu știu ce s-a întâmplat. Am mers la kinetoterapeut cred că vreo 2 luni de zile, ușor, ușor s-a rezolvat. Cum s-a întâmplat? Lucram prin curte, transpirat. Când am luat bicicleta am făcut o mișcare greșită și am făcut bursită la umăr. M-am chinuit tare de tot”, a povestit prezentatorul pentru Antena Stars.

„Acolo am făcut imprudența să beau un shot. De la shot-ul ăla am luat Covid. Acolo au fost câțiva care chiar aveau simptome. Când am luat Covid am oprit filmările. Am stat internat o săptămână împreună cu soția. După spital m-am izolat încă 10 zile. Am stat încă o lună”

Nea Marin

„Am stat două săptămâni imobilizat”

Din păcate, după ce a scăpat de COVID-19, iar testul său a indicat negativ, ghinionul nu s-a dezlipit de el. Artistul a căzut și a fost nevoit să stea imobilizat două săptămâni. „Am fost la niște prieteni, ei lucrau la un magazin. În loc să stau liniștit să mă uit la ei, am intrat acolo, am pus piciorul și era o pivniță.

Am căzut de sus, pe partea asta, mi-am rupt de aici. Am stat două săptămâni imobilizat. După ce mi-a scos fașele mi-a pus o orteză cu care am mai stat două săptămâni. Acum, de o săptămână am început cu kinetoterapeut, în bazin, exerciții de recuperare. Cred că de luni încolo încep și cu mici greutăți.”, a mai dezvăluit el.