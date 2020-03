Noi obiceiuri de salut, pentru a evita răspândirea epidemiei: ce fac oamenii în loc să-și strângă mâna

Pentru a preveni răspândirea gripei, a răcelilor și altor viruși respiratorii, precum coronavirus, mai multe țări promovează alternative salutul tradițional. Acum, nu mai este recomandabil să strângi mâna unui prieten.

Din câte se pare, oamenii sunt foarte creativi când vine vorba de găsirea unor alternative de salut pentru a nu mai strânge mâna altei persoane. Nu de alta, dar aceasta este cea mai facilă soluție pentru a prelua un virus de la altcineva. Tocmai din acest motiv, este mai important ca niciodată să te speli pe mâini cu fiecare ocazie, mai ales dacă urmează să mănânci ceva sau dacă ai venit acasă după o deplasare.

Prima alternativă la salutul cu strângerea mâinii interlocutorului este footshake. Clipul de mai jos ilustrează foarte bine despre ce este vorba. Practic, atunci când te întâlnești cu un prieten, vă loviți picioarele stângi și picioarele drepte, discret, fără prea multă forță.

În China, se promovează revenirea la salutul cu unirea palmelor, similară cu semnul rugăciunii la români. Eventual, poți lovi pumnul de palma opusă, gestu tradițional intitulat gong shou.

În Iran, unde sloganul „Nu îți strâng mâna pentru că te iubesc” este promovat intens, se dezvoltă o altă modalitate de salut care constă în întinderea către cealaltă persoană a pumnului, care face același gest, fără să existe însă contact fizic între părți.

Încercând să încurajeze renunțarea la saluturile tradiționale cu contact fizic, indiferent dacă este vorba de pupat pe obraji, îmbrățișări sau strângeri de mână, o responsabilă a Organizației Mondiale a Sănătății a postat pe Twitter mesajul de mai jos. Este vorba de Sylvie Briand, iar mesajul include o serie de desene care îți oferă alternative la saluturile știute în vremea epidemiei de coronavirus. Eventual, dacă nu te încântă footshake, îți poți atinge cotul cu un prieten.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ

— Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020