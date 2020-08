Noi dezvăluiri despre divorțul momentului din România. O vedetă TV spune de ce s-au despărțit, de fapt, Alin Oprea și soția sa

În ultima vreme, tot mai multe informații apar în spațiul public legate de divorțul fostului membru Talisman, Alin Oprea și fosta sa soție, Laria. Multe dintre ele fiind cu un caracter critic la adresa fostei, aceasta fiind considerată vinovată și de destrămarea trupei în care Alin Oprea a ajuns să fie cunoscut publicului larg.

Au apărut multe persoane publice dând interviuri și dându-și cu părerea despre ce se întâmplă defapt între cei doi în acest moment. Printre cei care au discutat pe marginea divorțului celor doi, s-au numărat Oana Roman, care a făcut dezvăluiri incredibile despre divorțul lui Alin Oprea de soția lui, spunând că Alin Oprea și-a iubit foarte mult soția, însă faptul că Larisa a plecat în Anglia cu copiii a fost un factor decisiv în despărțire. Dar au mai apărut și alți vorbitori, printre care și jurnalistul Cristi Brancu.

După 22 de ani de mariaj, cunoscutul artist și Larisa au ales să meargă pe drumuri separate, motivațiile fiind diverse, unele dintre ele având legătură cu infidelitățile lui Alin Oprea dar, se pare că, și cu excesele acestuia în ceea ce privește băutura. Divorțul nu a fost singurul care a șocat pe toată lumea, ci dezvăluirile colegului acestuia de trupă și ale fostei soții. Unul din motivele separării vechiului cuplu monden a fost distanța.

Așa cum vă spuneam anterior, un alt personaj din showbiz-ul românesc, jurnalistul Cristi Brancu, a decis să își spună opinia personală pe marginea scandalului acestui moment, acesta fiind de părere că zvonurile legată de de implicarea directă a Larisei în destrămarea trupei Talisman nefiind una reală.

”Tot aud oamenii zicând că din cauza Larisei s-a despărțit trupa Talisman. Alin este major, vaccinat… Eu am lucrat 2 ani cu ei, pentru că Alin a fost organizatorul festivalului de la Amara și eu am fost prezentator. Am stat cu ei ore întregi. Larisa era mâna dreaptă a lui Alin în tot ceea ce însemna organizarea.

Larisa și cu Alin au făcut echipă ani buni, spre binele familiei, al copiilor, al business-ului lor. La un moment dat, Larisa a decis să plece. Din câte am auzit, Alin a ajutat-o pe Larisa într-o anumită situație de viață, când ea a avut o problemă și el i-a fost alături. De la un moment încolo, faptul că ea a plecat a arătat că există niște neînțelegeri. Ideal, din punctul meu de vedere, era ca această relație să se încheiei înainte ca Alin să apară cu altă femeie”, a afirmat Cristi Brancu.