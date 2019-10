Noi detalii din ancheta morţii lui Răzvan Ciobanu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu designerul

După ediția de luni a show-ului ”Chefi la cuțite” in memoriam Răzvan Ciobanu, la Xtra Night Show a fost discutată din nou ancheta morții designerului. Laura Vicol, avocata familiei Ciobanu, a venit cu noi detalii despre accidentul rutier în urma căruia creatorul de modă a murit.

Ultima sa apariție televizată a fost în cadrul show-ului menționat, în etapa jurizărilor pe nevăzute, filmată pe 23 aprilie.

Creatorul de modă român s-a stins pe 29 aprilie, în urma unui accident rutier petrecut în județul Constanța. Imediat după finele emisiunii gastronomice, a urmat show-ul de noapte realizat de Dan Capatos, ”Xtra Night Show”, unde Laura Vicol, avocata familiei Ciobanu, a intrat în direct. Apărătorul designerului a vorbit despre revederea lui pe sticlă, dar a dezvăluit și detalii din ancheta morții designerului.

Cât despre anchetă, avocata creatorului de modă susține faptul că știe tot ce s-a întâmplat acum, că s-a lucrat foarte mult la dosarul decesului lui Răzvan Ciobanu și că ”mai sunt câteva zile și se închide ancheta”. Detaliile vor fi făcute publice curând.

„Ancheta s-a desfășurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singură pauză de aproximativ trei săptămâni pe perioada de vară. Dar în rest, ancheta chiar s-a făcut și s-a făcut cum trebuie. Am primit absolut toate detaliile, s-au făcut audieri, oamenii au muncit.

Mai este foarte puțin, câteva zile, și se închide ancheta. Am emoții acum ca mă uit la el și nu îmi vine să cred că l-am auzit din nou. A mers greu pentru că am eliminat toate pistele din jur. S-au închis toate pe care am umblat. Sunt împăcată cu adevărul pe care l-am aflat”, a spus Laura Vicol.