Noi detalii despre tragicul accident din Vâlcea: „Nu s-a băgat nimeni s-o scoată. Au stat sub apă 10-15 minute”

Tragedia petrecută marți seară, 4 februarie, pe un drum din județul Vâlcea a lăsat o comunitate întragă în doliu. O tânără de 23 de ani și tatăl ei, în vârstă de 68 de ani, au murit după ce autoturismul în care se aflau a plonjat în râul Olt. Singurul supraviețuitor, nepotul tinerei, un copil de doar cinci ani, se zbate între viață și moarte la spital.

Noi detalii șocante despre accidentul grav din Vâlcea

Tânăra revenise de curând în România din Germania, acolo unde lucra. Bucuroasă să fie din nou acasă, ea a decis să iasă la o plimbare alături de tatăl ei și de nepotul de cinci ani. Ce trebuia să fie o ieșire relaxantă s-a transformat într-o tragedie inimaginabilă.

Potrivit autorităților, la un moment dat, femeia ar fi fost distrasă de la drum. A pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, iar apoi a trecut prin parapetul de protecție, plonjând direct în apele reci ale râului Olt. Deși a avut prezența de spirit să sune la 112 cu câteva secunde înainte ca mașina să se scufunde, timpul nu a fost de partea lor.

Martorii au fost neputincioși

Un martor ocular a povestit pentru Antena 3 CNN momentele cumplite: ”Când am ajuns, era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem. Nu s-a băgat nimeni s-o scoată până când au venit pompierii.

Au stat sub apă cam 10-15 minute”. Curenții puternici ai râului au purtat autoturismul aproximativ 80 de metri până la sosirea echipajelor de intervenție.

Din momentul apelului la 112 și până la sosirea pompierilor au trecut 17 minute, un interval de timp care s-a dovedit fatal pentru doi dintre ocupanții mașinii. Când salvatorii au reușit să recupereze vehiculul, cei trei pasageri erau inconștienți.

Ancheta continuă

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

”Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat incidentul. Pompierii vâlceni au intervenit rapid, reușind să tracteze autoturismul până la mal. Din interiorul acestuia au fost extrase trei persoane inconștiente: un minor de aproximativ 5 ani, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 68 de ani, toți din comuna Perișan, jud. Vâlcea”, a declarat Eduard Văduva, purtător de cuvânt al IPJ Vâlcea.

Cei trei au fost transportați de urgență la spital, însă, din păcate, tânăra și tatăl ei nu au mai putut fi salvați. Băiețelul de cinci ani se află internat la Terapie Intensivă, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Familia este împietrită de durere, iar comunitatea din Perișan deplânge pierderea a două vieți nevinovate. Ancheta urmează să stabilească dacă au existat și alte cauze care au dus la producerea acestui accident tragic.